Pogba finalement opéré Le Mondial-2022 en suspens

La star de l'équipe de France Paul Pogba a finalement dû se faire opérer du genou droit lundi, une intervention qui jette une ombre sur sa participation au Mondial-2022 en fin d'année. "Ce (lundi) soir, Paul Pogba a subi une méniscectomie arthroscopique externe et l'intervention réalisée par le professeur Roberto Rossi en présence du docteur de la Juventus Luca Stefanini est parfaitement réussie", a annoncé la Juve dans un communiqué. C'est Massimiliano Allegri, l'entraîneur du club piémontais, qui avait annoncé plus tôt dans la journée de lundi lors de la conférence de presse à la veille du choc contre le PSG en Ligue des champions mardi que le champion du monde 2018 allait se faire opérer. "Pogba est sorti ce (lundi) matin s'entraîner, mais il s'est arrêté et a décidé de se faire opérer", a expliqué le technicien italien, tout en précisant qu'il ne comptait pas sur le milieu de terrain d'ici la trêve dans le Championnat d'Italie, mi-novembre, pour cause de Mondial. Les médias italiens évoquaient lundi une indisponibilité de l'ordre de six à huit semaines, ce qui en théorie permettrait au champion du monde 2018 de pouvoir in extremis être inclus par Didier Deschamps dans la liste des Bleus. Pogba, 29 ans, cadre de l'équipe de France de Didier Deschamps sacrée championne du monde en 2018, est arrêté depuis la fin juillet en raison d'une "lésion du ménisque latéral" du genou droit subie lors de la tournée aux Etats-Unis des Bianconeri. Début août, la décision avait été prise de ne pas opérer le joueur, au risque qu'il reste handicapé par cette blessure, notamment pour éviter de lui faire manquer le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le choix s'était porté sur une "thérapie conservatrice" de "cinq semaines", comportant une première partie en piscine et gymnase et une seconde avec du travail athlétique sur le terrain. "Paul sera soumis à des soins qui lui permettront de revenir bientôt sur le terrain avec la Juventus et de disputer le Mondial", avait alors assuré l'entourage de son agente, Rafaela Pimenta. Avant de faire ce choix, la "Pioche" avait pris l'avis de plusieurs spécialistes sur les traitements possibles et notamment sur la nécessité ou non d'une intervention chirurgicale. Le changement de stratégie a été décidé lundi, probablement au vu des sensations du joueur qui vient de reprendre la course, seul, sur les terrains d'entraînement du club turinois. "Paul est une star internationale, un +fuoriclasse+ (inclassable, NDLR) (...) Paul nous manque, j'espère qu'il reviendra vite sur le terrain", a souligné en conférence de presse son coéquipier Leonardo Bonucci. Dans le cas d'une méniscectomie (retrait de la partie de ménisque endommagée), la durée de son indisponibilité pourrait s'élever à deux mois, ce qui met en péril sa participation à la Coupe du monde. Pogba (91 sélections, 11 buts) n'a plus joué en sélection depuis une démonstration contre l'Afrique du Sud (5-0) en match amical le 29 mars. Cette nouvelle blessure constitue un autre coup dur pour Pogba, pas épargné durant ses derniers mois à Manchester United, revenu pour se relancer dans une équipe où il a connu sa meilleure période en club entre 2012 et 2016 (quatre titres de champion d'Italie). Sa dernière saison s'était déjà précocement arrêtée en avril en raison d'une gêne à un mollet. Avant cela, il avait déjà manqué quatre mois de compétition, de novembre 2021 à février 2022, à cause d'une blessure à une cuisse. Pogba entame ce nouveau parcours de rééducation alors qu'a éclaté il y a huit jours une affaire familiale, sur fond de dénonciations de la part du joueur de "tentatives d'extorsion" après une vidéo de son frère aîné, Mathias, annonçant de "grandes révélations" sur Paul. Le parquet de Paris a ouvert vendredi une information judiciaire.