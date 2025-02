Plus de 60 femmes prennent part au "Trek des Gazelles"

Une soixantaine de femmes, marocaines et étrangères, prennent part à la 11ème édition de la course sportive et solidaire "Trek des Gazelles", visant à soutenir les enfants atteints de cancer.



Réservée aux femmes en quête d’aventures et de rencontres enrichissantes avec soi et avec d'autres femmes issues de différents horizons, ce trek offre aux participantes, du 2 au 8 février, une immersion totale dans les grands espaces féeriques du désert, des vallées et des montagnes majestueuses de la région de Drâa-Tafilalet.



Selon les organisateurs, les participantes devraient parcourir 100 km à pied, soit six à huit heures de marche par jour entre les provinces de Zagora, Ouarzazate et Tata, dans le cadre d'une ambiance empreinte de plaisir et d'aventure au milieu du désert et des montagnes.

"Il s'agit de réunir les femmes, véritables meneuses de combat, sur une randonnée du cœur pour soutenir les enfants malades de cancer, et s’allier ainsi à une cause essentielle, celle du combat contre le cancer pédiatrique", ont-ils dit.



Dans une déclaration à la MAP, Mélanie Salgues, fondatrice et organisatrice du "Trek féminin des Gazelles", a indiqué que cette édition connaît la programmation de quatre étapes qui emportent les participantes dans un voyage fascinant au cœur d'une région aux cultures et aux paysages naturels contrastés.



Au-delà de la compétition sportive, cette édition revêt une dimension sociale à travers le soutien des efforts déployés pour lutter contre le cancer chez les enfants au Maroc et dans les pays subsahariens, a-t-elle dit, faisant part de ses remerciements aux autorités locales pour les efforts déployés afin de garantir le bon déroulement de l'événement.



A la faveur de cet évènement, les organisateurs ambitionnent de contribuer aux efforts de recherche médicale portant sur la lutte contre le cancer des enfants, de fournir des traitements anticancéreux et de soutenir la création de davantage d'unités d'accueil des enfants atteints de cette maladie.