Plus de 190.000 femmes bénéficiaires des projets de l'INDH à Sidi Slimane

Convention



L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi et l’Association "Solidarité partenariat France/Maroc" ont procédé, jeudi à Marrakech, à la signature d'une convention de partenariat dans le cadre de la gestion du projet "Programme d’accès à l’eau en milieu scolaire" (PAEMS).



Signée par le directeur de l’AREF de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, et le coordinateur de l’ONG française "Le Partenariat" et de son antenne marocaine "Solidarité et partenariat France/Maroc" (SPFM), Ronan Briand, cette convention s’inscrit dans le cadre de la vision 2015-2030 pour l’éducation, qui prévoit d’améliorer les infrastructures et bâtiments, dans le but de "garantir l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité dans les écoles, notamment dans les zones rurales et enclavées de la région Marrakech-Safi".



Cet accord a pour objectif de définir les engagements des parties dans le cadre de la gestion du projet PAEMS au sein des provinces relevant de la région Marrakech-Safi.



En vertu de ce partenariat, l’Association SPFM s’engage à assurer le suivi des écoles qui ont bénéficié de l’intervention du PAEMS durant sa période de financement par l’Agence française de développement (AFD) (2012-2021), partager et diffuser la méthodologie et les outils développés dans le cadre du PAEMS en collaboration avec l’AREF afin de mieux éclairer et encadrer les interventions de raccordement et de mise à niveau des écoles rurales dans la région.



NARSA



L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a lancé, jeudi à Tiflet, la première édition du Village de la sécurité routière, dans le cadre de la Stratégie nationale de la sécurité routière (2017-2026) et la mise en œuvre de son Plan d'action 2022.



Tenue dans le sillage de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière, sous le thème "Pour la vie", cette édition de trois jours (09-11 mars) est le fruit d'un partenariat avec le Conseil communal de Tiflet, sous la supervision du gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah, et en coordination avec les associations de la société civile œuvrant dans ce domaine.



Ainsi, la NARSA, les représentants du département de la Santé, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile et des associations se sont associés pour mettre en œuvre cette action, qui comporte de nombreux ateliers (simulateurs de conduite, véhicule tonneau, alcootest, équipements de sécurité, ainsi que des parcours etc.) mais aussi des pistes vélos et cyclos.



La délégation qui a assisté au lancement de ces activités, s'est enquise des missions assurées par les différents services impliqués dans la sécurité routière, qui ont fourni des explications sur les mesures prises en termes de répression des infractions et de sensibilisation des usagers de la route.



Aussi, le village propose des séances de formation et de sensibilisation au profit des enfants, dans le souci de les initier aux bons comportements et au respect du Code de la route. Cette première édition se veut une large opération de prévention et de sensibilisation aux dangers de la route pour les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, deux-roues motorisés) notamment lors de leurs déplacements en milieu urbain et périurbain.