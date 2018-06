Plus de 100 sportifs marocains aux Jeux méditerranéens à Tarragone

Un total de 113 sportifs marocains dans 20 disciplines prendront part à la 18è édition des Jeux méditerranéens 2018, prévue à Tarragone (Espagne) du 22 juin au 1er juillet, a-t-on appris auprès du Comité national olympique marocain (CNOM).

Comme à l'accoutumée, l’athlétisme s’accapare la part du lion avec 23 participants, suivi du football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7) et boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), beach-volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1), précise-t-on de même source.

Prendront également part à cette édition, 51 encadrants et huit arbitres, ajoute la même source. Lors de l’édition précédente (2013) qui s’est déroulée à Mersin (Turquie), le Maroc avait décroché 28 médailles (7 or, 10 argent et 11 bronze) et occupé la 12è place au classement général. La meilleure performance de ces Jeux aura été celle de l’équipe nationale de football des moins de 19 ans, qui avait remporté la médaille d’or, aux dépens du pays organisateur, la Turquie. Les Jeux méditerranéens (Tarragone-2018) se dérouleront dans 16 communes de la région et accueilleront 4000 sportifs de 26 nationalités, 1000 juges et représentants internationaux, 1000 journalistes, 3500 bénévoles et plus de 150.000 spectateurs.