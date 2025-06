Plaidoyer à Rome pour la promotion du dialogue interconfessionnel et la lutte contre les discours de haine

Les participants à la deuxième Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel ont plaidé, vendredi à Rome, pour la promotion du dialogue interreligieux, tout en condamnant l'utilisation des religions et des convictions pour inciter à la haine et à la violence.



Dans la Déclaration de Rome, ayant sanctionné les travaux de cette rencontre internationale organisée sous le thème "Lutter contre la haine fondée sur la religion ou la conviction", ils ont souligné que le dialogue interconfessionnel, fondé sur les droits de l'Homme, la dignité, l'inclusion et le respect de l'Etat de droit, constitue un rempart essentiel contre les clivages, favorise la réconciliation, et renforce la confiance entre les populations.



Dans ce sens, la Déclaration a mis l'accent sur la responsabilité partagée des parlementaires et des chefs religieux pour promouvoir la justice, la dignité et le développement humain, tout en œuvrant ensemble pour la coexistence pacifique et la paix.



Les parlementaires ont, à cet égard, insisté sur l'importance de défendre les valeurs démocratiques et la gouvernance inclusive, protéger les groupes vulnérables, et promouvoir le leadership éthique à travers l'inclusion, la responsabilité et la solidarité.



Les participants ont, dans ce cadre, mis l'accent sur l'importance de l'éducation à la paix, l'acquisition de connaissances dans les domaines du numérique et des droits de l'Homme, ainsi que l'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de vulnérabilité.



Une délégation marocaine de la section de la Chambre des représentants au sein de l'Union Interparlementaire (UIP) a pris part à cette conférence. Présidée par Ahmed Touizi, du groupe Authenticité et Modernité (PAM), elle est composée de Khaddouj Slassi, du Groupe socialiste- Opposition ittihadie (USFP), de Mustapha Raddad, du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et d’ Ahmed El Aaleme, du groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme.



Cette deuxième conférence, organisée conjointement par l'Union interparlementaire (UIP) et le Parlement italien, avec le soutien de Religions for Peace, a rassemblé des délégations parlementaires d’une soixantaine de pays, ainsi que des chefs religieux, des responsables de l'ONU, des représentants de la société civile et des experts internationaux de quelque cent pays.



Elle s’est basée sur l’impulsion créée par la première Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, tenue à Marrakech en juin 2023, qui avait été sanctionnée par la Déclaration de Marrakech.