Phil Wizard remporte à Marrakech la finale mondiale "Undisputed Masters" de breakdance

Le Canadien Phil Wizard a remporté, samedi soir à Marrakech, la 5ème édition de la finale mondiale "Undisputed Masters" de breakdance.

Lors de cette manifestation, organisée les 18 et 19 janvier dans la cité ocre, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip-hop et disciplines assimilées, en partenariat avec l’Institut français de Marrakech, Phil Wizard a battu en finale l’Ukrainien Kuzya (2-1).

Outre Phil Wizard, tenant du titre du Notorious IBE, et Kuzya, vainqueur des "Undisputed Best Ranking", la finale mondiale des "Undisputed Masters V", qui s’est déroulée pour la première fois au Maroc, après celles tenues à Londres, Marseille, Prague et San Diego, a connu aussi la participation de Dany Dan, vainqueur du "Battle Of The Year" et membre du célèbre Vagabond Crew (France), Cheerito, gagnant du Outbreak Europe (Russie), Onel, qui a remporté le Taipei B-Boy City (Grèce), Issei, vainqueur du Battle Pro (Japon), Greku, numéro 1 du Legits Blast Winter (Pologne), Nord Diamond (Russie), en plus du Marocain Youness El Mouaffaq "CRI6", vainqueur de la finale du championnat du Maroc solo de breakdance.

Les participants à cette manifestation, appelés "BBoys" se sont disputés le titre suprême en "1 vs 1" devant un jury professionnel reconnu à l’international, avec à leur tête le champion marocain Fouad Amablj "Lil Zoo", aux côtés du Suédois Freeze, de l’Espagnol Movie1, du Français Mounir et du Portugais Lagaet.

"Undisputed" est une série de championnat de "BBoy & BGirl" lancé depuis 2013 et qui rassemble des danseurs de breakdance de renommée mondiale, vainqueurs des différentes grandes compétitions internationales organisées dans les quatre coins du monde.

En marge de cet événement sportif mondial, un workshop, animé par le Français Mounir et le Suédois Freeze, a été organisé vendredi à l’Institut français de Marrakech, suivi d’une conférence "motivation" animée par l’expert français, outre une projection de films sélectionnés dans le cadre de l’Urban Film Festival, parrainé par l’artiste Jamel Debbouze.