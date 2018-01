L’activité touristique a maintenu une cadence de croissance soutenue entamée depuis le début de l’année 2017, a annoncé le ministère du Tourisme dans une note soulignant les performances remarquables de l’activité touristique à fin novembre dernier.

Dans cette note, rendue publique récemment, le département du Tourisme a relevé qu’«avec une progression de +10% des arrivées de touristes aux postes frontières à fin novembre 2017, l’activité touristique a maintenu la cadence de croissance soutenue entamée depuis le début de l’année ».

En effet, il ressort des données analysées que les principaux marchés émetteurs du Royaume continuent d’afficher des progressions importantes, en particulier l’Allemagne (+15%), la Hollande (9%), l’Espagne (+8%) et l’Italie (+9%).

Le ministère a, par ailleurs, noté que les marchés touristiques émergents pour le Maroc maintiennent leur trend haussier. C’est notamment le cas pour la Chine qui enregistre +173%, le Japon (+39%), la Corée du Sud (+28%), les Etats-Unis (+30%) et le Brésil (+57%).

De fortes croissances ont été aussi relevées au niveau des nuitées réalisées par les établissements d’hébergement touristique classés. L’analyse des données a, en effet, fait ressortir une forte progression de +15% par rapport à fin novembre 2017. En ce qui concerne les touristes non résidents, la hausse a été de l’ordre de +18%, contre +8% pour les résidents.

Dans sa note, le ministère du Tourisme a indiqué que la hausse des nuitées observée durant cette période a concerné toutes les destinations du Royaume, soulignant que les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont enregistré respectivement une augmentation de +18% et +12%.

Les villes de Fès et Tanger font partie des autres destinations ayant également affiché des bonnes performances au titre de ce mois, avec des hausses respectives de +39% et +26%.

S’agissant des recettes touristiques en devises, elles ont atteint 64,4 milliards de dirhams à fin novembre 2017, enregistrant ainsi une progression de +6,6% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Pour rappel, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances prévoyait dans sa dernière note de conjoncture de l’année 2017 des perspectives de clôture favorables pour le secteur touristique.

Selon ses observations, le secteur touristique débutait le quatrième trimestre 2017 sur une croissance consolidée, soutenue par le dynamisme continu du marché extérieur.

Une tendance favorable dont on a pu apprécier les signes positifs à travers les statistiques en lien avec le secteur touristique et rendues publiques durant les derniers mois de l’année écoulée par les délégations provinciales du tourisme et Conseils régionaux du tourisme (CRT).

Des données relevées par ces différents établissements, il ressort que l’activité touristique se porte bien et avance à pas sûr. En effet, Al Hoceima a enregistré plus de 59.000 nuitées touristiques à fin d'octobre dernier, soit une régression de 8%.

Au cours de la même période, les établissements touristiques classés à Tanger ont enregistré 510.675 arrivées, correspondant à une hausse de 29%; alors que ceux de Chefchaouen ont atteint 40.620 arrivées, soit une progression de 34%.

Progression également observée au niveau des établissements touristiques classés de Tétouan qui ont enregistré 401.653 nuitées à fin octobre dernier, soit une hausse de 25%.