Pedro Sanchez : Une très bonne nouvelle et une grande fierté

La décision du Conseil de la FIFA de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football est ‘’une très bonne nouvelle et une source de grande fierté’’, a affirmé, mercredi, le président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sanchez.



‘’Nous démontrerons la force du football et les véritables valeurs du sport’’, a souligné M. Sanchez dans un message sur son compte X.



L’Espagne, le Maroc et le Portugal ‘’défendront les valeurs d'égalité, de solidarité et de saine compétition qui doivent accompagner le sport’’, a assuré le président du gouvernement espagnol par intérim.