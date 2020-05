Paulo Dybala : Je suis guéri du coronavirus

L'attaquant argentin Paulo Dybala est officiellement guéri du Covid-19 et va pouvoir sortir de l'isolement, après les résultats négatifs des derniers tests, ont annoncé mercredi le joueur et son club de la Juventus Turin, championne d'Italie en titre.

"Beaucoup de gens ont parlé ces dernières semaines... Mais je peux enfin confirmer que je suis guéri. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien et mes pensées vont à tous ceux qui en souffrent encore. Prenez soin de vous", a tweeté l'Argentin de 26 ans.

Soulagé, le joueur a également posté une photo sur Instagram où on le voit poser dans son jardin, les bras ouverts, le regard vers le ciel et le sourire aux lèvres, avec pour légende: "Mon visage dit tout, je suis enfin guéri du Covid-19".

"Dybala a effectué, conformément au protocole, une double vérification avec des tests de diagnostic pour le coronavirus Covid-19, dont les résultats sont revenus négatifs", a de son côté indiqué la Juventus dans un communiqué.

"Le joueur a donc récupéré et ne sera plus soumis au régime d'isolement à son domicile," ajoute le club qui a ouvert lundi son centre d'entraînement pour les premières séances individuelles.

Dybala était l'un des trois joueurs de la Juventus à avoir été testés positifs en mars dernier, avec le défenseur italien Daniele Rugani et le milieu français Blaise Matuidi.

Rugani, premier cas diagnostiqué en Serie A le 11 mars, et Matuidi se sont rétablis mi-avril.

Dybala a été diagnostiqué le 22 mars, avec sa petite amie Oriana, qui s'est ,elle, rétablie plus tôt de la maladie ayant provoqué près de 30.000 décès en Italie.

Le football italien, à l'arrêt depuis le 10 mars en raison de la pandémie de Covid-19, travaille pour une reprise de la saison. Mais le ministre italien des Sports a prévenu mercredi qu'il était "impossible de fixer une date certaine" pour la reprise de la Serie A.

Les joueurs ont été autorisés à reprendre l'entraînement individuel dans les centres sportifs des équipes cette semaine, mais doivent attendre le 18 mai au plus tôt pour pouvoir s'entraîner en groupe.

Hier, la Fédération italienne de football (FIGC) devait rencontrer le comité scientifique et technique du gouvernement pour discuter du protocole médical de l'entraînement de groupe.