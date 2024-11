Patrice Motsepe "très fier" du rôle du Maroc dans le développement du football en Afrique

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe s’est dit, vendredi à Salé, "très fier" du rôle du Maroc dans le développement du football au niveau de l'Afrique.



"Je commence d’abord par remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que le président de la Fédération Royale Marocaine de football, Fouzi Lekjaa, et le peuple marocain. Je suis très fier du rôle du Maroc dans le développement du football au niveau de l'Afrique", a affirmé M. Motsepe dans une déclaration à la presse, au terme du tirage au sort de la CAN féminine-2024.



Louant les infrastructures sportives au Maroc qui sont également "disponibles pour l’Afrique", M. Motsepe a insisté que le modèle marocain est à suivre au niveau du continent. "J’appelle les pays africains à prendre pour modèle le partenariat et la coopération entre les différentes institutions au Maroc, en l'occurrence, le gouvernement, la Fédération royale marocaine de football et autres acteurs", a précisé le patron du football africain.



Abordant la CAN-2024 féminine, dont le tirage au sort a eu lieu au Complexe Mohammed VI de football à Salé, le président de la CAF s’est dit convaincu que cette édition sera "passionnante surtout après le niveau affiché par les sélections africaines au Mondial-2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande".



Le niveau et la qualité du football féminin ont beaucoup évolué récemment, a-t-il relevé, ajoutant: "Nous allons assister au meilleur du football féminin africain et l’Afrique montrera au monde entier le talent des joueuses africaines".



De son côté, M. Lekjaa a indiqué qu’une fois de plus, le Royaume du Maroc, grâce à la vision stratégique et proactive de SM le Roi, accueillera les joueuses africaines dans cette compétition continentale. "Comme à l’accoutumée, les joueuses et le public trouveront en le Maroc leur deuxième pays qui accueille ses frères africains" a souligné le président de la Fédération royale marocaine de football.



Sur le plan sportif, cette édition constitue une occasion pour la sélection marocaine de démontrer le grand progrès du football féminin au Maroc, grâce à la Haute Sollicitude Royale, a affirmé le responsable marocain.