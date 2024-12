Patrice Motsepe : Le Mondial-2030 au Maroc, une reconnaissance des efforts du Royaume pour le développement du football en Afrique

La désignation du Maroc pour co-organiser la Coupe du monde 2030, avec l’Espagne et le Portugal, est une reconnaissance des efforts consentis par le Royaume en faveur du développement du ballon rond en Afrique, a indiqué, lundi à Marrakech, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.



Le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, a beaucoup apporté pour développer le football en Afrique, en construisant une infrastructure sportive de haut niveau, qui a bénéficié à plusieurs pays africains, a affirmé M. Motsepe lors de la cérémonie des CAF Awards 2024.



Relevant que le Maroc a toujours donné l’exemple, M. Motsepe a incité les pays africains à emboîter le pas au Royaume en matière de développement des infrastructures, notamment sportives.



Le responsable africain n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI et à la Fédération Royale marocaine de football, pour les efforts fournis en faveur du développement du football en Afrique.



Il a, également, remercié la FIFA pour la confiance qu’elle a placée en l’Afrique, en confiant au Maroc l’organisation du Mondial, se disant convaincu que l’édition 2030 sera celle de tout le continent africain.



Le Maroc a abrité la cérémonie des CAF Awards pour la troisième année consécutive, après 2022 au complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé) et 2023 à Marrakech.