Participation remarquée du Maroc au 25ème festival de Dijon "les Nuits d'Orient et d’Ailleurs"

La 25ᵉ édition du festival "Les Nuits d’Orient et d’Ailleurs" de Dijon, organisée du 21 novembre au 8 décembre, met à l'honneur le Maroc en célébrant son patrimoine culinaire, sa vocation interculturelle et son riche héritage architectural.



La participation marocaine à cet évènement prend la forme de deux expositions du photographe et auteur Mohamed Chadli, initiées avec le soutien du Consulat général du Maroc à Dijon, de la Fondation Hassan II pour les MRE et du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME).



Intitulée "Cultures culinaires du Maroc, Trésors de table", la première exposition, montée dans la Cité internationale de la gastronomie, met en lumière la richesse du patrimoine culinaire marocain, avec un focus sur Chefchaouen, ville jumelée avec Dijon.



Produits du terroir, plats emblématiques et traditions gastronomiques y témoignent d’un vivant inscrit dans la "Dieta mediterranea", symbole d’équilibre et de partage, indique-t-on auprès des organisateurs.



Il s'agit aussi de l'exposition photographique intitulée "Regards sur deux villes: Dijon et Chefchaouen", qui donne à voir une série de clichés à même d'établir un dialogue visuel entre deux cités inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.



Dans cette exposition organisée au siège du Consulat général du Royaume, Mohamed Chadli invite à redécouvrir ce qui relie et distingue les deux villes, dans un esprit de respect et d’ouverture culturelle, en confrontant les architectures, les paysages et les symboles de Dijon et Chefchaouen.



Moment phare du festival cette année, la troupe marocaine de la "Fondation Ard Chaouen des Cultures", présidée par l'artiste Yassin Ahajjam, présentera la pièce de théâtre "Extasia".

Cet événement, devenu incontournable dans le paysage bourguignon, embarque cette année encore le public dans un voyage artistique et humain entre les rives de la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie.



Placée sous le signe du dialogue interculturel, l'édition 2025 du festival de Dijon propose 145 rendez-vous culturels, expositions, concerts, conférences-débats, pièces de théâtre et projections de films, dans 46 lieux d’accueil répartis sur l’agglomération.

Pas moins de 80 partenaires sont mobilisés pour faire vivre cet événement, reflet d’une volonté partagée de favoriser la rencontre entre les cultures de l’Orient et de l’Occident.



Depuis plus de deux décennies, la coopération culturelle entre Dijon et Chefchaouen ne cesse de prendre de l'ampleur, portée par des initiatives communes et une vision partagée du dialogue entre les peuples.



À travers les arts visuels, la gastronomie ou le théâtre, cette 25e édition du festival "Les Nuits d’Orient et d’Ailleurs" illustre plus que jamais la vitalité des échanges entre les deux rives de la Méditerranée et la place essentielle qu’y occupe le Maroc.