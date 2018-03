Participation massive au Forum Crans Montana

Plus d'un millier de participants venant de plus de 100 pays sont attendus à la session du Forum de Crans Montana (FCM) du 15 au 20 mars à Dakhla, consacrée à "l'Afrique et la coopération Sud-Sud", a indiqué l'organisation suisse dans un communiqué.

"Le Forum de Crans Montana contribue de manière déterminante au rayonnement d’une ville et de toute une région qui sont en elles-mêmes l’illustration de la vision et de l’action structurante de SM le Roi Mohammed VI dans les provinces marocaines du Sud", a-t-on souligné de même source.

Le Forum a relevé que ce sont "les politiques ambitieuses et volontaristes que le Maroc y met en œuvre, qui permettent une accélération spectaculaire du développement économique, social et environnemental pour toute la région".

Depuis 2015, cet événement international s’est imposé comme le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’Afrique et, plus largement, à la coopération Sud-Sud.

"Dakhla est chaque jour un peu plus le laboratoire de l’Afrique de demain, le lieu d’un miracle né d’une gouvernance visionnaire et volontariste", ajoute le communiqué, notant qu'à Dakhla, il est fait la preuve que l’Afrique peut générer ce qui représente l’espoir nécessaire à la mobilisation de la jeunesse sur tout le continent.

Le Forum de Dakhla donnera lieu à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires. Ces débats porteront notamment sur "la sécurité alimentaire et l’agriculture durable", "l'économie des océans et le secteur halieutique", "les énergies renouvelables et la révolution verte africaine" et "l’Afrique, terminal majeur de la route de la soie".

"La coopération régionale en matière de santé publique" ainsi que "la gestion urbaine globale, nouveau défi de l’Afrique" sont également au menu.

Les femmes et la jeunesse seront aussi à l’honneur à l’occasion de sessions extraordinaires de l’African Women’s Forum et des Nouveaux leaders du futur qui célébreront cette année encore les acteurs essentiels du renouveau de l'Afrique.