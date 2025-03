Participation marocaine réduite aux Mondiaux d’athlétisme en salle

Trois athlètes marocains participent à la 20e édition des championnats du monde d’athlétisme en salle, du 21 au 23 mars à Nankin en Chine.



L'équipe nationale, qui sera encadrée lors de ces championnats par l'entraîneur Anas El Mouden, est composée de Abdelati El Guesse (800 m), Anass Essayi (1500m et 3000m) et Moad Zahafi (800m).



Anass Essayi avait battu le record national du 3000m en salle lors du meeting de Levin en France après avoir parcouru la distance en 7min, 32sec, 45/100 (le record précédent était détenu par Hicham El Guerrouj en 7:33.73).



Les championnats du monde réuniront 11 champions du monde et 20 médaillés des Jeux olympiques de Paris 2024. Le nombre total d’athlètes participants est de 576, dont 264 femmes et 312 hommes, représentant 127 pays.

Le Maroc compte 19 médailles remportées lors des précédentes éditions des championnats du monde indoor, dont 6 en or, 5 en argent et 8 en bronze.



Sur les six médailles d’or glanées par les athlètes marocains, trois ont été décrochées par Hicham El Guerrouj (deux sur le 1500m en 1995 et 1997 et une sur le 3000m en 2001), tandis que les autres médailles d’or ont été remportées par Saïd Aouita en 1989 (3000m), Hasna Benhassi en 2001 (1500m) et Abdelaati Iguider en 2012 (1500m).