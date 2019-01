Participation marocaine aux Jeux mondiaux d’Abu Dhabi 2019

Le Special Olympics Morocco a organisé récemment un stage de préparation au Centre national des sports Moulay Rachid, en prévision de sa participation aux Jeux mondiaux 2019, qui se dérouleront aux Emirats Arabes Unis, du 8 au 22 mars prochain.

Ce stage, dont l'objectif est de préparer les athlètes marocains en vue de réaliser des résultats probants lors de cet événement, comprend des séances d’entraînement et de préparation physique, indique le Special Olympics Morocco dans un communiqué.

Pour cette nouvelle édition des Jeux mondiaux, 41 athlètes marocains seront au rendez-vous (18 filles et 23 garçons). Ils représenteront le Royaume dans 11 disciplines sportives notamment l’athlétisme, le badminton, le cyclisme, l’équitation, le golf, l’haltérophilie, la natation, le tennis et le triathlon, fait savoir le communiqué, précisant que durant cette semaine, les athlètes seront supervisés par des encadrants spécialisés au sein du Centre national des sports Moulay Rachid. Outre la participation aux Jeux mondiaux 2019, le programme du Special Olympics Morocco connaîtra la programmation de journées de sensibilisation au profit des familles et des volontaires. Elles mettront l'accent sur des techniques modernes, visant le développement et l’amélioration de la qualité des services offerts aux athlètes, selon la même source.

De plus, Special Olympics Morocco participera au Sommet mondial des jeunes leaders et au Sommet mondial des familles, qui se dérouleront en marge de cet événement. Afin de se préparer aux échéances à venir en 2019, le Special Olympics Morocco a établi un programme riche, comportant des Jeux régionaux, une Coupe du Trône de basket-ball, des compétitions de sports unifiés, des stages de formation au profit des cadres œuvrant dans le domaine, ainsi que la Coupe du Trône et la Coupe Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina de football en salle.