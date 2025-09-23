Participation marocaine au Caire à l’exposition philatélique "EgyPhila"

L’exposition philatélique "EgyPhila", consacrée aux timbres-poste et à l'histoire postale, s’est tenue récemment au “Creativa Innovation Hub” du palais Sultan Hussein Kamel au Caire, avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.



Initiée par l'Autorité nationale égyptienne des postes (Egypt Post) en coopération avec la Société philatélique d'Egypte, l’exposition a présenté des collections rares de timbres et de correspondances qui témoignent de l'évolution des systèmes postaux, qu'ils soient maritimes, aériens ou ferroviaires, ainsi que du rôle joué autrefois par les institutions postales.



Les participants marocains ont reçu cinq médailles, notamment en argent et en bronze. Dans le cadre de cette exposition, Moreno Fouad, membre de l'Association hassanie de la philatélie, de la numismatique et du patrimoine de Smara (AHPNP), a présenté des cartes postales de la ville de Rabat, mettant en lumière les espaces verts qui se trouvaient à l'intérieur et autour de la vieille ville, ainsi que la vie quotidienne et les coutumes des Marocains.



Des cartes postales sur le thème “Le tapis marocain - expressions d'une civilisation ancestrale” ont également été exposées par Driss Souini, qui a mis en valeur le tapis marocain sous ses différentes formes traditionnelles, en tant qu'expression profonde de la diversité et de la créativité des coutumes ancestrales des Marocains, tant dans les villes que dans les villages, et en tant que patrimoine immatériel.



Le thème “Le Maroc, du protectorat à l’Indépendance et au parachèvement de l’unité territoriale” a été au centre de la participation de Faraji Aalou, président de l’AHPNP.

Les autres contributions marocaines ont porté sur des exemples du patrimoine marocain authentique, présentés par Brahim El Hamidi, et le rôle de l'Organisation des Nations unies exposé par Elhoussaine El Aidi.



Cet événement a également été marqué par une conférence animée par M. Souini, président d’honneur de l’AHPNP et président de la Fédération marocaine de la philatélie et de la numismatique, sur la poste makhzénienne.