Double consécration en France pour le neurobiologiste marocain Aziz Moqrich

Le neurobiologiste et directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM), Aziz Moqrich, a décroché en cette fin d'année une double distinction pour ses travaux sur la douleur chronique.



Déjà lauréat du Trophée «Marocains du Monde» en 2019, Aziz Moqrich s’est vu décerner, le 9 décembre au Collège de France, le Prix Axel Kahn dans la catégorie «Recherche fondamentale» pour "sa contribution majeure" à la compréhension des mécanismes moléculaires de la douleur et le développement de traitements novateurs de la douleur aiguë et chronique.



D'après la Ligue contre le cancer qui attribue ce prix, «les recherches d’Aziz Moqrich, à l’interface de multiples disciplines — neurosciences, immunologie, génétique, omiques, pharmacologie, entre autres — font naître l’espoir d’antalgiques plus ciblés, plus sûrs, moins dépendants des opioïdes ».



Le 17 décembre à la Maison de la chimie, le neurobiologiste a reçu la médaille de l’innovation 2025 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour ses travaux sur les mécanismes de la douleur.



Au bout de 20 ans de recherche, son équipe s’est lancée sur la piste d’une mystérieuse protéine appelée « TAFA4 » qui est l’une des pièces fondamentales de notre système nerveux périphérique pour atténuer les douleurs.



Ses recherches visent à imaginer comment cet analgésique naturel pourrait être administré. Il a créé à cette fin une start-up afin de développer un nouvel antidouleur basé sur les dérivés peptidiques de TAFA4.



Selon le CNRS, «les premières données issues des essais cliniques chez des volontaires sains montrent un excellent profil de sécurité, ce qui permet désormais de lancer les premiers essais chez des patients chirurgicaux afin d’évaluer l’effet antalgique de ces peptides. Les premiers résultats sont attendus dans le courant de l’année 2026 ».



Auteur de 43 publications dans les plus grandes revues internationales de son domaine, le neurobiologiste franco-marocain est également expert pour plusieurs revues prestigieuses (Neuron, Nature Neuroscience, Journal of Neuroscience, etc.). Il a co-présidé le panel 16 de l’Agence nationale de la recherche (Neuro-CE-16, 2017-2020) et intervient comme expert auprès du Fonds de la recherche scientifique en Belgique.



Son parcours scientifique lui a valu plusieurs distinctions, dont : le Prix de la Fondation Unité Guerra – Paul Beaudoin – Lambrecht-Maiano (2016), le Prix du meilleur scientifique des Marocains du Monde (2019) et le Trophée de l’innovation SATT (2022).