Participation du Maroc au tour cycliste du Bénin

La 18-ème édition du tour cycliste international du Bénin se déroulera du 2 au 7 mai 2023 avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.



La lutte pour la succession de l'Allemand Marcel Peschges, vainqueur de la 17-ème édition du Tour cycliste international du Bénin va démarrer à partir du 2 mai avec l’étape Parakou-Djougou (132,53 km).



Quelque 75 coureurs sont annoncés. Ils sont issus de quatorze pays à savoir la France, le Maroc, le Guam, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Ile Maurice, la Mauritanie, le Nigeria, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Togo, les Pays-Bas et le Bénin.



Pour bien se préparer à cet important rendez-vous sportif, l’équipe marocaine a effectué un stage de préparation d’une semaine au Centre national des sports Moulay Rachid à Salé.



La liste des cyclistes présents à ce stage comprenait: Achraf Doghmi, Youssef Badadou, Hussein Sebbahi, Adil El Arbaoui et Salah Eddine Lamrawni. Le staff technique est composé, quant à lui, notamment de l’entraîneur national Abdelati Saadoune et du mécanicien Othmane Maatouki.



Il est à noter que l'équipe nationale avait réalisé une participation très distinguée lors de l'édition précédente du tour du Bénin, où elle a occupé la première place du classement général par équipes, tandis que le cycliste Adil El Arbawi a remporté le Grand prix de la capitale, Cotonou, à l'issue des étapes du tour.

La 18ème édition du tour cycliste international du Bénin se déroulera sur une distance totale de 748 km.



Depuis 2022, le tour cycliste international du Bénin est inscrit au calendrier international 2.2 de l’Union cycliste internationale (UCI).



Voici le parcours de la 18ème édition:

Etape 1: 02 Mai Parakou – Djougou, 132,53 km

Etape 2: 03 Mai Parakou – Savè, 156,42 km

Etape 3: 04 Mai Abomey – Comé, 140,52 km

Etape 4: 05 Mai Kétou – Porto-Novo, 109,45 km

Etape 5 : 06 Mai Sèhouè – Cotonou, 135 km

Grand Prix de Cotonou: 07 Mai/Circuit fermé Route des Pêches – Cotonou, 104,4 km.