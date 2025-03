Participation du Maroc à la 5è édition des Jeux mondiaux militaires d'hiver en Suisse

Des athlètes marocains prennent part à la 5è édition des Jeux mondiaux militaires d’hiver, organisée par le Conseil international du sport militaire (CISM), du 23 au 30 mars courant en Suisse, apprend-on auprès des organisateurs.



Le Maroc est le seul pays africain qui prend part à ces Jeux qui verront s’affronter plus de 1000 athlètes militaires de haut niveau, issus de 43 nations, dans 10 disciplines sportives, lors de cette manifestation comparable aux Jeux olympiques, placée sous la devise "Military Champions for Peace".

Les compétitions se tiendront sur six sites, avec Lucerne (Suisse centrale) comme ville hôte et centre névralgique de l’organisation.



Les disciplines sportives au programme sont le ski alpin et le snowboard, le paraski, les compétitions nordiques de ski de fond et de biathlon, ainsi que le ski alpinisme, le ski d'orientation et la course de patrouille. Deux disciplines sportives d'été, le cross-country et l'escalade sportive sont également au programme, offrant aux pays sans tradition de sports d'hiver la chance de participer à l'événement.

Selon le programme des compétitions, dix athlètes marocains, hommes et femmes, sont alignés dans trois catégories de Cross country.



Il s’agit d’Ahmed Elhassouni, Hassan Toriss, Adil Oulad Lidame, Rahma Tahiri, Hasnae Zahi, Kaoutar Farkoussi, Soukaina Hajji, Kawthar Hairichi, Hicham Ouladha et Jamal Hitrane.

Au-delà des performances sportives de haut niveau, ces Jeux promeuvent également l'échange interculturel et l'amitié entre les nations, dans l'esprit de la devise du CISM : “L'amitié par le sport”.