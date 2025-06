Participation du Maroc à la 20ème Conférence arabe des chefs des services de recherche criminelle et de criminalistique

La 20e Conférence arabe des chefs des services de recherche criminelle et de criminalistique s’est ouverte, mercredi au siège du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis, avec la participation du Maroc.



Le congrès a rassemblé les chefs et représentants des services de recherche criminelle et de criminalistique des pays arabes, dont deux cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), à savoir Abderrahmane El Yousfi Alaoui, chef de la division technique et management des risques, et Abdelaaziz Fdail, contrôleur général, chef de service des antécédents judiciaires et alimentation des données biométriques à l’Institut des sciences forensiques de la Sûreté nationale (ISFSN) relevant de la Direction de la police judiciaire.



Cette rencontre a offert aux participants l’occasion d’examiner plusieurs thématiques, notamment les crimes et délits commis à l'aide de l’intelligence artificielle et les moyens de lutte contre ces fléaux, les bases de données dans les Etats membres et les systèmes et équipements qui y sont déployés.



Elle a également permis de passer en revue les résultats des travaux des deux commissions chargées d’étudier la création d’une base de données d’empreintes balistiques, d’une base de données dédiée aux empreintes digitales et palmaires, ainsi que le guide référentiel des procédures de gestion de la base des données criminelles.



Dans ce cadre, l'expertise marocaine en matière d’identification automatique et rapide des délinquants via des empreintes digitales a été mise en lumière, de même que le rôle de la base de données dédiée, utilisée pour répondre aux demandes d’identification émanant d’Interpol ou dans le cadre de la coopération internationale.



Les compétences marocaines en matière d’identification des armes à partir des empreintes balistiques, reposant sur un système automatisé, ont également été présentées, ainsi que des propositions relatives au guide référentiel des procédures de gestion de la base des données criminelles.



Lors de son allocution à la séance inaugurale de la conférence, Mohamed Ben Ali Koman, secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, a souligné qu’au vu des défis majeurs posés par l’intelligence artificielle, les services de sécurité sont appelés à adopter des mesures efficaces pour lutter contre les répercussions de l'usage criminel de l'IA.



Après avoir mis en avant l’importance des bases de données dans la facilitation de la détection des crimes, notamment ceux à dimension transfrontalière, il a noté que le guide référentiel des procédures de gestion de la base des données criminelles, qui a été élaboré, permettra sans nul doute aux pays arabes de gérer, conserver et échanger ces données.



Ont également pris part au congrès des représentants de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), ainsi que de l’Université arabe Naif des sciences de sécurité.