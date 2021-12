Participation de plus de 700 élèves au Championnat provincial de cross-country scolaire

La section provinciale de la Fédération Royale marocaine du sport scolaire à Safi a organisé récemment, au circuit Khat Azakane, le Championnat provincial de cross-country scolaire, avec la participation de plus de 700 élèves de toutes les catégories d’âge et de toutes les filières scolaires.



Cet événement sportif a été organisé en étroite coordination avec la Direction provinciale de l’éducation nationale, du préscolaire et du sport à Safi, et ce à l’occasion de la célébration du 46è anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 66è anniversaire de la fête de l’Indépendance. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets stratégiques de la loi cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique notamment, le projet 11 "promotion du sport scolaire", visant à promouvoir le sport aux niveaux provincial, régional et national, à développer les aptitudes psychomotrices, à tisser des relations sociales, et à promouvoir l’excellence sportive et scolaire pour les élèves talentueux.



Au terme de cette manifestation sportive, les jeunes athlètes vainqueurs se sont qualifiés au Championnat régional de cross-country scolaire qui aura lieu samedi prochain au circuit Khat Azakane.



Ce championnat s’est déroulé dans une ambiance empreinte de fraternité et de concurrence loyale, en présence notamment du directeur provincial du ministère de l’Education nationale à Safi, du chef de la Division de l'action Sociale (DAS) relevant de la province de Safi, ainsi que du président de l’Olympique de Safi (OCS) d’athlétisme.