Ouverture du procès en appel de Saad Lamjarred, jugé pour viol

Le procès en appel pour viol et violences aggravées du chanteur marocain Saad Lamjarred s'est ouvert lundi à Créteil devant la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne.

L'artiste avait été condamné en première instance en 2023 à six ans de prison.

A la demande de la partie civile, le procès en appel se tient à huis clos.



Saad Lamjarred, qui comparaît libre sous contrôle judiciaire, s'est présenté devant la cour vêtu d'une chemise vert pastel et l'oreille droite recouverte d'un pansement.

Le verdict est attendu vendredi à Créteil.



Lors du premier procès, Saad Lamjarred avait été reconnu coupable par la cour d'assises de Paris d'avoir violé et frappé en 2016, dans une chambre d'hôtel, une jeune femme rencontrée dans une boîte de nuit parisienne.



L'accusé avait clamé son innocence, reconnaissant uniquement avoir "brutalement poussé au visage" la victime parce qu'elle l'avait griffé alors qu'ils s'embrassaient.

Il avait contesté avoir eu une relation sexuelle avec Laura P., âgée de 20 ans au moment des faits.



"Ce nouveau procès représente pour notre cliente bien plus qu'une procédure. C'est l'espoir d'une justice pleinement et définitivement rendue", ont déclaré à l'AFP avant le procès Mes Victorien de Faria et David Chemmi, les avocats de la partie civile.

Laura P. est présente au procès, accompagnée de sa mère.



"La cour d'assises de Paris a reconnu le viol dont elle a été victime en condamnant M. Lamjarred à 6 ans d'emprisonnement. Ce dernier a fait appel de la décision. Après 9 ans de procédure, c'est une nouvelle épreuve qui s'impose à notre cliente", ont ajouté les conseils.

Contactés par l'AFP, les avocats de Saad Lamjarred, Mes Zoé Royaux et Christian Saint-Palais, n'ont pas souhaité s'exprimer avant le procès.



L'accusé doit aussi être jugé par la cour d'assises du Var à Draguignan pour des faits quasi-identiques survenus à Saint-Tropez en 2018.

Ce procès n'a pas encore été programmé.



Il a aussi été mis en cause par le passé pour viol dans des circonstances similaires à New York et à Casablanca.

Très populaire au Maroc et dans le monde arabe, l'artiste de 40 ans est suivi par plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram et près de 16 millions sur sa chaîne YouTube.