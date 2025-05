La poésie et la musique s'entremêlent dans un dialogue d'émotions et de nostalgie

Une soirée exceptionnelle a réuni, lundi à soir à la Maison de la culture de Daoudiate à Marrakech, l’écrivain et romancier Yassin Adnan et la pianiste et compositrice japonaise Motoko Honda dans un dialogue artistique où les émotions et la nostalgie émergent pour créer un espace commun.



Lors de ce concert, l’artiste a interprété au piano des compositions musicales inspirées des poèmes de l’écrivain marocain qui l’a accompagné, lui aussi, avec des lectures poétiques.

Initié dans le cadre du Salon régional du livre, organisé par la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, cet événement a été enrichi par une exposition interactive de calligraphie contemporaine, signée par l’artiste Mohamed Badiâ El Boussouni.



Ce dialogue n'est pas une simple illustration musicale du texte, ni une déclamation accompagnée, c'est un entrelacement de sens. La poésie de Yassin Adnan apportait des images, des émotions et des silences chargés de sens, alors que la musique de Motoko Honda y répondait par des harmonies devenant une voix qui accompagne et enrichit le vers.



Le piano, avec sa résonance intime, et le mot, avec sa magie éternelle, ont créé une conversation invisible, une présentation artistique, mais aussi une invocation : celle de deux langues différentes qui se reconnaissent comme faisant partie d'un même acte expressif.

Lors de cette rencontre, la poésie de Yassin Adnan est devenue plus qu'un texte, et la musique de la compositrice japonaise plus qu'un son : elles deviennent mémoire, émotion et présence.



Ce concert est le fruit d’une résidence artistique partagée en 2011 avec Motoko Honda au Montalvo Arts Center, en Californie, a confié M. Adnan à la MAP, précisant que cette rencontre est née d'une collaboration artistique mêlant poésie et musique, que les deux artistes poursuivent à Marrakech.



Ce concert est la continuation d’un voyage déjà entamé en Californie, un dialogue plein d’émotions, de nostalgie, mais aussi de prévisions et de rêves pour consacrer le dialogue entre deux cultures différentes unies par la musique et le vers, a-t-il ajouté.



"J’ai découvert un monde culturel et humain fascinant à travers les textes de Yassin Adnan, et j’ai décidé de prendre part à cette aventure émouvante", a indiqué, de son côté, la compositrice japonaise qui se produit pour la première fois dans un pays arabe et africain.



"Les écrits de Yassin Adnan m’ont profondément touchée par l’humanité qu’ils dégagent, au-delà des différences culturelles ou religieuses. C’est cette rencontre artistique qui m’a poussée à visiter le Maroc pour la première fois", a-t-elle dit.