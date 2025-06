6ème édition du Festival du film arabe de Casablanca

La capitale économique du Royaume accueillera, du 13 au 20 juin, la 6 édition du Festival du film arabe de Casablanca, ont annoncé jeudi les organisateurs dans un communiqué.



Cette nouvelle édition sera marquée par l'hommage rendu à deux grandes figures du cinéma arabe, à savoir l’acteur égyptien Ahmed Helmy, considéré comme l’un des visages emblématiques du 7 art grâce à ses performances remarquées au théâtre, à la télévision et au cinéma, ainsi que l’artiste marocain Younes Megri, membre du célèbre groupe "Les Frères Megri", et l’un des noms les plus brillants du paysage cinématographique marocain de ces dernières années.



Organisé par l’Association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et le Centre cinématographique marocain (CCM), le festival a accueilli, lors de ses précédentes éditions, une pléiade de stars du cinéma arabe, parmi lesquelles le réalisateur Khairy Beshara, les acteurs Dalia El Behairy, Fadi Abi Samra, Carmen Lebbos, le cinéaste tunisien Ridha Behi, ainsi que les comédiens Dawood Hussain, Hany Ramzy, et Khaled El Sawy, entre autres.