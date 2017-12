Ouverture des 14èmes Journées médicales et scientifiques de Laâyoune

Les 14èmes Journées médicales et scientifiques de Laâyoune, organisées par l'Association du Corps médical de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (ACML), se sont ouverts vendredi soir, sous le thème '’La formation continue pour le renforcement des capacités du personnel de la santé’’.

Initiée en collaboration avec la direction régionale de la santé et en partenariat avec des laboratoires médicaux, cette manifestation scientifique de trois jours, se veut un espace de dialogue, de communication et d’échange d’expertises et d’idées entre professionnels du secteur de la santé.

Pour le secrétaire général de l’ACML, Boubacar Abouzahir, ces journées, devenues une tradition annuelle, s’inscrivent dans le cadre des actions initiées par l’ACML pour le renforcement des capacités scientifiques des cadres de santé dans la région sur des thèmes précis d’actualité ayant trait à la profession et à la recherche scientifique dans le secteur de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, M. Abouzahir a indiqué que les participants s'attèleront durant ces journées sur des sujets liés à la médecine des urgences et de réanimation, à la pédiatrie, aux rhumatismes et à la médecine légale.

La séance d’ouverture a été marquée par un exposé présenté par le président de l’Association marocaine de la médecine légale, Ahmed Belhous, sur les règles de rédaction et de délivrance des certificats médicaux et les responsabilités qui en découlent.

Les participants à ces journées médicales plancheront sur des thèmes relatifs notamment à la réanimation cardio-pulmonaire, au drainage thoracique, aux douleurs rhumatismales, aux pneumopathies communautaires graves, aux infections neuroméningées, aux Sepsis et aux détresses respiratoires néonatales.

La rencontre, marquée par un symposium de produits pharmaceutiques, se penchera de même sur la douleur thoracique, la fièvre aiguë sans orientation clinique du nourrisson, la corticothérapie et le rôle du pharmacien clinicien dans l’ajustement des prescriptions médicamenteuses.

Depuis sa création, l’ACML a organisé plusieurs actions de formation au profit des cadres de santé dans la région, outre des campagnes médicales en faveur de la population locale.