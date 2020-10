Oussama Idrissi : Mon transfert au FC Séville, une étape importante dans ma carrière

L' international marocain Oussama Idrissi a assuré que son transfert à FC Séville en provenance d’AZ Alkamaar est "une étape importante" dans sa carrière. "Je suis très heureux d'arriver au FC Sevilla, actuel vainqueur de l’Europa League. C'est une étape importante dans ma carrière, un saut important", a souligné Idrissi lors de la conférence de presse suivantsa présentation officielle en tant que joueur de l’équipe andalouse. "La possibilité de m'entraîner tous les jours aux côtés de cesjoueurs de haut niveau m'aidera à grandir et à devenir un meilleur joueur", a relevé l’ailier de 24 ans qui a signé un contrat de 5 ans avec l’équipe de Julen Lopetegui. L'international marocain a indiqué qu'il"avait d'autres offres" qu'il ne "les a pas prises en compte", le FC Séville, selon lui, étant "un grand club, un club important avec de très bonsjoueurs". Entre le FC Séville et d'autres clubs, le choix n'a pas été difficile pour Idrissi puisque "c'est là qu'il voulait être". Par ailleurs, Idrissi s'est dit heureux de rejoindre ses compatriotes Yassine Bounou, Mounir El Haddadi et Youssef En-Nesyri. "C'est important d'avoir ces joueurs ici, parce qu'ils vont beaucoup m'aider pourl'adaptation", a déclaré l’international marocain. Selon les médias sportifs espagnols, le montant du transfert d’Ousssama Idrissi à Séville oscillerait entre 12 et 15 millions d’euros bonus inclus. Auteur de 17 buts et 10 passes décisives, l’international marocain renforce la ligne d’attaque de Julen Lopetegui qui voit grand cette saison après avoir remporté l’Europa League.