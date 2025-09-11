Augmenter la taille du texte
Oussama El-Azzouzi absent un mois pour blessure

Vendredi 12 Septembre 2025

L'international marocain Oussama El-Azzouzi, milieu défensif de l’AJ Auxerre, sera éloigné des terrains pendant au moins un mois à cause d’une blessure aux cervicales, a annoncé jeudi son club de Ligue 1.

"Blessé aux cervicales, El Azzouzi sera indisponible jusqu'à la prochaine trêve internationale", soit au moins pendant un mois, a déploré l'entraîneur du club, Christophe Pelissier.
Prêté à Auxerre durant le mercato estival par le club italien de Bologne, où il est sous contrat jusqu’en 2027, l’international marocain de 24 ans (6 sélections) avait déjà manqué les deux premières journées de Ligue 1 contre Lorient et Nice à cause d’une lésion à un ischio-jambier.

Suite à sa nouvelle blessure, il sera absent lors de la réception de Monaco samedi, Toulouse (21 septembre) et Lens (4 octobre), ainsi que pour le déplacement au Parc des Princes face au PSG (le 27 septembre).

Oussama El Azzouzi, qui a évolué aux Pays-Bas et en Belgique avant de rejoindre le FC Bologne, compte à son palmarès notamment une Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, organisée et remportée par le Maroc en 2023. Il a aussi participé avec Lions de l’Atlas à la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.
 

