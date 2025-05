Oujda : Le 2e colloque international sur les biotechnologies et le développement durable, en juin prochain

L’Université Mohammed Premier d’Oujda accueille, du 19 au 21 juin prochain, la deuxième édition du colloque international «Bioressources, biotechnologies et développement durable».



Dans un contexte marqué par les défis des changements climatiques, de sécurité alimentaire et de transition énergétique, ce colloque, organisé par la Faculté des sciences et le Centre de l’Oriental des sciences et technologies de l’eau et de l’environnement, se propose de créer un cadre d'échanges entre les chercheurs, les décideurs, les agriculteurs et les industriels.



L'objectif est d'examiner les opportunités et les défis inhérents au développement du secteur de l'agroalimentaire par le biais des biotechnologies et de l'intelligence artificielle, rapport la MAP.



Selon les organisateurs, une attention particulière sera portée aux problématiques actuelles, telles que la sécurité sanitaire des aliments, la préservation des ressources en eau, l'économie circulaire et la protection de l'environnement, dans l'objectif de favoriser une valorisation stratégique et durable des bioressources.



Cet événement s'inscrit également dans une dynamique de renforcement des compétences et de l'employabilité des jeunes chercheurs et entrepreneurs marocains en intégrant la composante «innovation», qui constitue un des piliers de la stratégie marocaine «Génération Green 2020-2030 », lancée par SM le Roi Mohammed VI en Février 2020, précise la même source.



Les interventions lors de cette édition porteront sur les axes : «Production primaire innovante et durable intégrant l'Analyse du Cycle de Vie (ACV)», «Transformations post récolte : lutte contre les altérations et les pertes", «Qualité, sécurité, nutrition, et santé : un engagement pour l'avenir », et «Coproduits et économie circulaire : vers une gestion responsable des bioressources».



Le programme de cet événement prévoit également un atelier interactif pour mettre la lumière sur l'importance de l'innovation en biotechnologies et technologies numériques dans la valorisation des bioressources et du développement durable, ainsi qu’une exposition de produits agricoles par les entreprises et les coopératives, permettant de découvrir les dernières innovations et produits du secteur.