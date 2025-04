Où se cache la vie extraterrestre ?

Les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la difficulté de la quête d'une vie extraterrestre, dont des astronomes ont annoncé jeudi avoir trouvé de possibles indices sur une exoplanète.



Une équipe américano-britannique a détecté dans l'atmosphère d'une lointaine planète, K2-18b, les traces chimiques "les plus prometteuses à ce jour" d'une possible présence de vie, dans une étude dont les résultats sont encore à confirmer.



Notre galaxie, la Voie lactée, existe depuis environ 10 milliards d'années et compte plus de 100 milliards d'étoiles. Elle abrite donc probablement à elle seule un nombre vertigineux de planètes potentiellement habitables.

Dans ce cas "où est tout le monde ?", s'est interrogé en 1950 le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner entre collègues resté célèbre.



Selon ce "paradoxe de Fermi", avec suffisamment de temps, "chaque espèce extraterrestre devrait finir par avoir son propre Elon Musk qui irait coloniser l'étoile suivante", explique à l'AFP Jason Wright, directeur du centre de recherche sur l'intelligence extraterrestre à l'Université d'Etat de Pennsylvanie.



Au moins 75 solutions hypothétiques à ce paradoxe ont été proposées, selon un livre publié 2015.

Il est possible que l'humanité n'ait pas encore détecté de vie extraterrestre parce qu'il n'y en a tout simplement pas.



Beaucoup de scientifiques jugent cela peu probable. Environ 87% de ceux interrogés dans un récent sondage de Nature Astronomy pensent qu'il existe au moins une forme de vie extraterrestre basique. Et plus de 67% que des civilisations intelligentes existent aussi.



Il est aussi possible que les extraterrestres soient déjà là sans que nous les ayons remarqués - ou que cela ait été dissimulé.

L'espace interstellaire est peut-être trop difficile à traverser, les distances trop vastes, les ressources nécessaires trop importantes.



Une autre théorie est celle d'un "grand filtre" qui empêcherait la vie d'émerger ou de dépasser un certain stade de développement. Une fois qu'une civilisation maîtrise la technologie du voyage spatial, elle pourrait avoir tendance à s'autodétruire ou à épuiser les ressources naturelles de sa planète.

Des théories sont encore plus spéculatives.



Selon l'hypothèse du "zoo", des extraterrestres technologiquement avancés choisiraient de nous laisser tranquilles, nous observant de loin. Celle du "planétarium" suggère que les extraterrestres créent une illusion qui rend l'espace vide à nos yeux.

Une autre imagine l'Univers comme une "forêt sombre" où chacun se cache pour ne pas se faire détruire.



Mais il y a un problème majeur avec bon nombre de ces "soi-disant solutions", estime M. Wright. Elles partent du principe que toutes les civilisations extraterrestres hypothétiques se comporteraient de la même façon et pour toujours.