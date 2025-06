Opération "Marhaba" : Les mesures prises pour le transport de 7,5 millions de passagers et de 2 millions de véhicules via 13 lignes maritimes

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a annoncé, lundi à la Chambre des Représentants, qu'en prévision de l’opération "Marhaba", son département a pris une batterie de mesures, en étroite coordination avec l’ensemble des parties prenantes, pour assurer le transport de 7,5 millions de voyageurs et de 2 millions de véhicules via 13 lignes maritimes.



Répondant à une question sur "les tarifs de transport, tous modes confondus", M. Kayouh a fait état de la mobilisation de 29 navires d'une capacité de 500.000 passagers et 130.000 véhicules par semaine, répartis sur 13 lignes maritimes, soit 7,5 millions de voyageurs, 2 millions de véhicules et 7.800 traversées.



Et d'ajouter que des autorisations ont été octroyées à 59 compagnies aériennes pour assurer quelque 2.135 vols hebdomadaires entre les aéroports du Royaume et 141 aéroports internationaux.



S’agissant de Royal Air Maroc (RAM), M. Kayouh a précisé que la compagnie nationale a mobilisé quatre avions supplémentaires pour la période estivale et proposera une offre de 6,6 millions de sièges, soit une hausse de 700.000 sièges par rapport à 2024, ce qui témoigne de l'adhésion et de l’engagement de la RAM aux efforts déployés pour faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger.



Le ministre a rappelé que, dans le cadre de ses choix stratégiques, le Royaume a adopté en 2006 la politique "Open Sky", une décision qui a porté ses fruits, avec plus de 50 compagnies aériennes, dont plusieurs transporteurs à bas coût, qui se sont implantées au Maroc, desservant désormais de nombreuses destinations à partir du Royaume, principalement en Europe.