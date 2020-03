On ne badine pas avec les mesures de précaution

De l'avenue Hassan II au boulevard des FAR, en passant par le célèbre quartier estudiantin Ouled Hamdane, les rues de Béni Mellal semblent quasi désertes. La population semble consciencieuse des effets du nouveau coronavirus et elle est convaincue qu'il n'y a pas d'autres choix pour éviter la propagation de cette épidémie.

Optimistes de nature, les Mellalis ne badinent pas avec les mesures strictes émises par les autorités gouvernementales dans le souci d’endiguer la vague croissante de cas positifs au coronavirus.

Des restos et cafés fermés, des lieux publics désertés. Telles sont les images de Béni Mellal au lendemain de l'annonce par le ministère de l'Intérieur de fermer, au public jusqu'à nouvel ordre, les cafés, restaurants, salles de cinéma et de théâtre, salles des fêtes, clubs et salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité et ce, dans le cadre des mesures et dispositions préventives prises pour faire face au danger de propagation du nouveau coronavirus dans le pays.

Suivant les instructions gouvernementales à la lettre, les Mellalis ont montré un bel exemple de civisme en évitant les déplacements inutiles et en veillant à éviter tout contact physique.

Pour Marouane, agent comptable de 33 ans, il n’y a pas d’autres choix pour gérer cette crise sanitaire. Les gens doivent rester chez eux, éviter tout contact physique et surtout attendre des bonnes nouvelles, a-t-il lancé à la MAP. "Les autorités marocaines ne ménagent aucun effort pour endiguer le virus. Les citoyens doivent faire confiance à notre système de santé si performant et qui, jusque-là, se montre capable de gérer une telle crise", a-t-il dit, relevant que seul le strict respect des consignes du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur est à même de faire évoluer la situation.

Outre les nouvelles mesures mises en place par l’Exécutif, les autorités locales au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra ont entrepris une batterie de mesures proactives et directes dans le cadre de la vigilance, la veille et la prévention contre la propagation de la pandémie mondiale du coronavirus (Covid-19).

Ces mesures de précaution comprennent le suivi quotidien de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec d'autres individus suspectés d’être porteurs du virus, ainsi que le renforcement du contrôle sanitaire au niveau de l'aéroport international de Béni Mellal.

Les autorités locales de Béni Mellal- Khénifra ont également procédé à l’intensification des patrouilles de surveillance de la situation de l'approvisionnement des marchés locaux en denrées alimentaires de base, à la surveillance des prix et à la lutte contre toutes les formes de monopole et de spéculation sur les produits alimentaires.

Par ailleurs, une vaste opération de stérilisation et de désinfection des transports publics a été lancée lundi à Khénifra, Azilal, Khouribga et à Fqih Ben Salah. Ces vastes opérations, qui ont été entreprises par les bureaux communaux d'hygiène, s'inscrivent dans le cadre des mesures et dispositions préventives prises pour faire face au danger de propagation du nouveau coronavirus dans le Royaume dans le souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens empruntant les divers moyens de transports de la province, en l’occurrence les taxis et les bus publics.

Les autorités locales de la province d’Azilal ont, pour leur part, tenu lundi une réunion consacrée à l’examen des mesures préventives et proactives prises au niveau provincial dans le cadre des actions de vigilance, de veille et de prévention contre la propagation de la pandémie mondiale du coronavirus.

Ouvrant les travaux de cette réunion, le gouverneur de la province d’Azilal, Mhamed Atfaoui, avait souligné l’impératif de mener une vaste opération de stérilisation et de désinfection des transports et lieux publics, tout en veillant à suivre de près la situation épidémiologique au niveau de la province, ainsi que l’état de l’approvisionnement des marchés locaux en denrées alimentaires et ce, en renforçant le contrôle de manière à éviter toute hausse dans les prix ou spéculation sur ces denrées alimentaires.

Parallèlement, une vaste campagne de désinfection et de stérilisation des lieux publics et des services administratifs de la province de Béni Mellal, a été organisée à l'initiative des autorités locales de la ville.

Cette campagne, qui ambitionne d’améliorer les conditions de santé des citoyens et d'éviter toute éventuelle propagation de cette pandémie, a concerné, dans un premier temps, la gare routière de Béni Mellal pour englober ensuite les établissements publics qui connaissent un afflux important de la population locale, et les lieux hautement fréquentés par les habitants de Béni Mellal.

L’opération a concerné également le siège de la wilaya de la région ainsi que la préfecture de police de Béni Mellal-Khénifra, au moment où plusieurs réunions ont été tenues à la wilaya de la région sous la présidence du wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de Béni Mellal, Khatib El Hebil, pour discuter des mesures d'hygiène et de prévention visant à garantir la santé des citoyens au niveau de la région.

Ces mesures et autres s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, mesures et consignes du Comité de pilotage au niveau national pour la protection de la santé de la population.