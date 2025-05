Olivier Ramadour : Le projet “Handi’Cap sur l’Atlas” reflète le partenariat d’exception renforcé entre le Maroc et la France

Le projet "Handi’Cap sur l’Atlas", qui va permettre à 17 élèves marocains, dont certains en situation de handicap, d’atteindre le sommet du mont Toubkal, reflète le partenariat d’exception renforcé entre le Maroc et la France dans plusieurs domaines, a affirmé, lundi à Rabat, le consul général de France à Rabat, Olivier Ramadour.



"Nous sommes ravis de pouvoir accompagner ce projet qui constitue une belle aventure humaine conforme à ce qu’on veut réaliser dans le cadre du partenariat entre le Maroc et la France", a indiqué M. Ramadour dans une déclaration à la MAP, en marge de la présentation de ce projet au collège Saint-Exupéry de Rabat, ajoutant que ce partenariat renforcé est également fondé sur des relations humaines fortes.

Il s’agit d’une aventure inclusive qui vise à apporter un nouveau regard sur le handicap grâce au sport et à sensibiliser à cette question, a-t-il souligné.



Pour sa part, le proviseur du collège Saint-Exupéry, Thierry Gras a indiqué que l’idée de ce projet, réalisé en partenariat avec la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, consiste à permettre à des élèves du collège et de l’établissement de l’instance fédérale de gravir le mont Toubkal et de partager cet exploit inclusif et solidaire avec l’ensemble de leurs camarades.



"Ce projet vise à promouvoir l’exploit sportif individuel, mais aussi collectif et faire des élèves participants des ambassadeurs pour faire passer un message d’inclusion, de solidarité et d'esprit de groupe", a-t-il expliqué.



Pour l’explorateur français, Arnaud Chassery, qui va mener cette expédition d’ascension du mont Toubkal, "le projet, prévu depuis 2019 mais reporté à cause du Covid, a débuté en décembre 2024 par des conférences destinées aux élèves du réseau de l’enseignement français au Maroc sur le sport et l’inclusion pour les sensibiliser à cette question", ajoutant que l’objectif consiste à montrer que le handicap n’est nullement un frein pour réaliser des exploits sportifs et personnels.



"Il s’agit également de favoriser la cohésion entre les élèves en situation de handicap et les autres élèves valides pour que chacun contribue à cette prouesse", a-t-il noté, ajoutant qu’il sera également question d’immersion auprès des populations locales pour partager leur quotidien et découvrir les différentes facettes de la riche culture marocaine.



Malak Lazrak, une élève qui prend part à ce projet, a, de son côté, indiqué que "cette expérience sera mémorable pour moi et pour mes camarades, car elle sera une expérience humaine riche, au-delà de son aspect sportif ».



"Les élèves sont fiers de relever ce défi et de faire une action concrète pour sensibiliser à la question du handicap au Maroc", a-t-elle relevé, notant que c’est aussi un bon moyen de se dépasser et réaliser un exploit personnel.