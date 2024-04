OPCI : Un actif net de plus de 85 MMDH au deuxième semestre 2023

L'actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) s'est établi à 85,49 milliards de dirhams (MMDH) au titre du deuxième semestre de l'année écoulée (S2-2023), selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Au terme du S2-2023, le marché national compte 9 sociétés de gestion d'OPCI pour 49 OPCI gérés, dont 37 OPCI à stratégie d’investissement diversifiée et 12 spécialisés, indique l'AMMC dans son rapport sur les indicateurs semestriels des OPCI.



La même source rapporte que ces OPCI détiennent 1.203 actifs immobiliers pour une valorisation globale de 93,76 MMDH. L'endettement total des OPCI s’élève, quant à lui, à 13,17 MMDH. Par typologie d’actifs, 49,7% des actifs détenus par l'ensemble des OPCI gérés sont des "bâtiments à usage d’enseignement ou de formation", 17% des "établissements de santé" et 15,5% des "bâtiments à usage administratif".



En termes de répartition géographique, la région de Rabat-Salé-Kénitra concentre 42,3% des actifs immobiliers détenus par les OPCI, devant la région de Casablanca-Settat (20,7%) et la région de Fès-Meknès (9,8%).



Par ailleurs, la ventilation par poids des actifs immobiliers et des actifs financiers détenus par l'ensemble des OPCI révèle une prépondérance de la poche immobilière à 93,4%, contre 6,6% pour la poche financière.



Par catégorie d'investisseurs, les "compagnies d’assurances et organismes de prévoyance et de retraite" détiennent 44,5% de l'actif net des OPCI, les "banques" 25,5% et la "Caisse de dépôt et de gestion (CDG)" 11,9%.