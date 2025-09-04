Nul blanc entrel’EN U20 et son homologue américaine

Augmenter la taille du texte
Mardi 9 Septembre 2025

L’équipe nationale des moins de 20 ans et son homologue américaine ont fait un nul blanc (0-0), en match amical disputé dimanche dans la ville de Pinatar (près de Murcie) en Espagne.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de préparation de l'équipe nationale des moins de 20 ans pour la Coupe du monde, prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre prochain.

Le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés du Brésil, du Mexique et de l’Espagne.

Libé

