Neuf morts dans deux fusillades en Allemagne

Neuf personnes ont été tuées dans deux fusillades visant des bars à Chicha à Hanau, dans le centre de l'Allemagne. Un crime probablement "xénophobe" dont l'auteur présumé a été retrouvé mort à son domicile. Le parquet fédéral allemand, chargé de l'antiterrorisme, s'était saisi de l'enquête et dispose "d'éléments à l'appui d'une motivation xénophobe", avait indiqué un porte-parole à l'AFP. Selon des sources proches de l'enquête, une lettre d'aveux et une vidéo ont été retrouvées. D'après Peter Neumann, spécialiste du terrorisme au King's College de Londres, il s'agit d'un "manifeste de 24 pages" témoignant d'une "haine des étrangers et des non-blancs". "Il appelle à l'extermination de plusieurs pays en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie centrale" en usant "de termes explicitement eugénistes, affirmant que la science prouve que certaines races sont supérieures».