Nabil Baha : La victoire contre la Nouvelle-Calédonie a redonné confiance aux joueurs

Le sélectionneur national des moins de 17 ans, Nabil Baha, a affirmé, mercredi à Doha, que la victoire contre la Nouvelle-Calédonie en match de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de la catégorie, a redonné confiance aux joueurs pour entamer la prochaine phase de la compétition.



«Ce match a redonné un élan à toute l’équipe et les joueurs sont désormais plus en confiance », a-t-il souligné dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entraînement effectuée au stade annexe n°1 à Al Thumama, ajoutant que «les joueurs se sont lâchés lors de ce match et ça sera le cas face aux Etats-Unis qui est une grande équipe, mais je pense que nos joueurs ont la capacité de gagner ce match».



«C’est un nouveau tournoi qui commence avec la qualification aux 16es de finale », a fait remarquer le coach, relevant que désormais « il y a que de bonnes équipes comme les Etats-Unis, un groupe solide, mais qui reste un adversaire comme un autre ».



«Le groupe avait besoin de croire en ses capacités et avoir le déclic pour gagner des matchs et ils l’ont fait contre la Nouvelle-Calédonie» a analysé Baha, expliquant que «c’était important de gagner ce match et les joueurs l’ont fait tout en battant un record mondial».



Le joueur des U17, Wassim Dardake a, de son côté, indiqué que «la victoire contre la Nouvelle-Calédonie et la qualification au prochain tour ont boosté le moral et la confiance de tout le groupe», précisant que «nous avons entamé la préparation du match contre les Etats Unis dans de meilleures conditions pour faire un bon résultat ».



«Nous sommes très motivés et déterminés pour jouer contre les Etats Unis et les gagner», a-t-il affirmé, notant que «les précédents matchs nous ont servi de bonne leçon pour poursuivre notre parcours dans cette compétition. Nous sommes conscients que le match contre les Etats-Unis ne sera pas facile mais nous sommes prêts pour bien l’aborder ».

Le Maroc affronte, vendredi, les Etats-Unis au stade n°7 de l’Aspire Zone à Doha pour le compte des 16es de finale du Mondial U17 (16h45 GMT+1).