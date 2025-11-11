Nabil Baha : La détermination des joueurs a été décisive pour remporter le match contre la Nouvelle-Calédonie

-
«Les joueurs ont montré un autre visage et ont fait un grand match», s’est-il réjoui dans une déclaration de presse après la victoire des Lionceaux de l’Atlas par 16 buts à 0 contre la Nouvelle-Calédonie, ajoutant que «cette victoire est très importante, surtout avec le score qu’on a fait pour avoir une différence de but positive».
«Grâce à la prestation des joueurs, nous avons consolidé nos chances de passer au prochain tour», a indiqué Baha, qui n’a pas manqué de remercier les supporters marocains qui sont venus nombreux pour supporter l’équipe nationale U17. « Je tiens à féliciter les joueurs qui ont fait un grand match et qui avaient confiance en leurs capacités de gagner », a-t-il soutenu, précisant que « les joueurs ont été déterminés et conscients de l’importance de ce dernier match de la phase de groupes. Ils savaient qu’il fallait absolument le gagner pour rester dans la course à la qualification». Il a, dans ce sens, expliqué que «les joueurs se sont lâchés lors de ce match et j’espère que ça va continuer comme ça pour le prochain tour en cas de qualification».