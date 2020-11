Mustapha El Khalfi confirmé en tant qu ’ entraîneur du FUS

Mustapha Khalfi s'est engagé, officiellement, avec le FUS de Rabat en qualité d'entraîneur de l'équipe pour trois années, a annoncé le club de la capitale. "L'entraîneur Mustapha Khalfi a paraphé un contrat de trois saisons avec le club de la capitale, soit jusqu’au terme de la saison 2022/2023", a indiqué le FUS dans un communiqué publié sur son site internet. Le nouveau coach du FUS, qui a officié plusieurs saisons en tant qu’entraîneur adjoint, avait pris les commandes du club en janvier dernier et a réussi à mener le club à la 4ème place du classement cette saison. Il y a lieu de rappeler que côté effectif, le FUS, qui a vu partir Ayoub Skouma au WAC et Abderrahim Makrane au MAS, a renforcé ses rangs par le recrutement de l’Ivoirien Cedric Elysee Kodjo qui évoluait au Wydad de Fès. "Le milieu de terrain offensif a paraphé un contrat de trois saisons en faveur du FUS avec lequel il est lié jusqu’en juillet 2023", a indiqué un communiqué publié sur le site internet du club. La même source a ajouté que l'Ivoirien s’est engagé en faveur du club de la capitale après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. Agé de 27 ans, le joueur évoluait depuis deux saisons au sein de la formation du Wydad Fès après des passages notamment à l’USM Oujda et au Séwé Sport (Côte d’Ivoire). En plus de Kodjo, le FUS avait également recruté l'attaquant Reda El Hajhouj pour une durée de trois ans. Agé de 26 ans, le joueur évoluait la saison dernière à l’Olympique de Khouribga après des passages au Wydad de Casablanca, à Ajman Club (Emirats Arabes Unis) ou encore à l’USM Alger (Algérie). Par ailleurs, le défenseur Mehdi Attouchi a renouvelé son contrat avec l’Olympique de Safi (OCS), pour deux saisons sportives supplémentaires. Selon un communiqué du bureau dirigeant dudit club, Mehdi Attouchi (25 ans) continuera à défendre les couleurs de l’OCS pour les deux prochaines saisons. En renouvelant le contrat de Mehdi Attouchi, le bureau dirigeant a voulu conserver l'un des piliers de la défense de l’équipe safiote et un joueur qui s’est illustré lors de la précédente saison.