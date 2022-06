Munir Mohamedi s ’ engage avec Al Wehda

Le club saoudien d'Al Wehda a annoncé, vendredi, avoir engagé officiellement le portier des Lions de l’Atlas, Munir Mohamedi jusqu'en 2024.



Le gardien de but de la sélection nationale, 33 ans, débutera son aventure avec Al Wehda la prochaine saison après être parvenu à un accord définitif avec le club turc de Hatayspor pour son transfert en Ligue saoudienne.



Hatayspor avait, de son côté, annoncé dans un communiqué le départ du gardien marocain après sa décision de ne pas renouveler son contrat, arrivé à expiration.



Le recrutement de Munir Mohamedi ne coûtera rien à la trésorerie du club saoudien, étant donné que le gardien de but était libre de tout engagement.



Le portier des Lions de l’Atlas avait brillé dans de nombreux clubs, dont Deportivo Numancia et Malaga en Espagne et Hatayspor en Turquie avant de rejoindre Al Wehda.