Mouad Dahhak, un talent à l'état pur

Le tournoi de l’UNAF des moins de 20 ans, tenu récemment en Egypte, a permis à la sélection marocaine, sous la houlette de Mohamed Ouahbi, de décrocher brillamment son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie. Mais au-delà de cette qualification, la compétition a révélé des talents prometteurs, à l'image de Mouad Dahhak, jeune prodige de 19 ans formé à l’Académie Mohammed VI de football.



Dahhak s’est imposé comme l’une des étoiles montantes du football marocain lors de cette compétition. Sur le terrain, il a brillé par sa vision de jeu exceptionnelle, sa rapidité d’exécution et sa capacité à lire chaque mouvement avec intelligence. Ses infiltrations tranchantes, combinées à une précision remarquable dans ses passes, font de lui un joueur complet, capable, à lui seul, de faire basculer le cours d’un match.



Samedi, face à la Libye, son impact a été indéniable : un penalty transformé avec sang-froid en première mi-temps pour ouvrir le score, une passe décisive en seconde période et une prestation de haut vol tout au long de la rencontre. Ce n’est donc pas une surprise qu’il ait été élu «Homme du match» pour la deuxième fois de la compétition. En effet, le jeune attaquant de l’UTS avait déjà marqué les esprits, quelques jours plus tôt, face à l’ÉEgypte en s’illustrant via une performance exemplaire et puis face à la Tunisie en inscrivant un but décisif.



Si Dahhak séduit autant, c’est grâce à sa capacité à allier élégance et l’efficacité. Attaquant polyvalent, il sait se montrer décisif dans la zone de vérité tout en participant activement à la construction du jeu. Pour beaucoup d'observateurs, il ne fait aucun doute que ce jeune joueur a le potentiel nécessaire pour évoluer au plus haut niveau en Europe. Son profil correspond parfaitement aux exigences des grandes ligues européennes. Rester confiné dans la Botola, même au sein d’un club prestigieux, pourrait s’apparenter à un écrin trop étroit pour le talent éclatant de Mouad Dahhak. Son avenir semble naturellement s’orienter vers l’Europe, où les exigences des plus grandes ligues constitueraient un terreau fertile pour affiner ses qualités. Evoluer dans un environnement à la fois compétitif et structuré lui permettrait de parfaire son registre technique, de perfectionner ses aptitudes physiques et de s’acclimater aux hautes sphères du football mondial.



En tout cas, les projecteurs sont désormais braqués sur Mouad Dahhak. Ses performances en Egypte ne sont pas passées inaperçues et son profil, à mi-chemin entre l’attaquant instinctif et le meneur réfléchi, attire déjà l’attention des recruteurs européens. Saura-t-il transformer son potentiel en véritable succès international ? Seul l’avenir le dira, mais une chose est certaine pour ce jeune attaquant: le meilleur reste à venir.



Mehdi Ouassat