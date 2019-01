Morocco Trail Race ou la fête du «Sport Outdoor»

Les 12, 13, 14 et 15 septembre 2019, Morocco All Races et l’Association Ecole vivante organiseront la 5e édition du Morocco Trail Race, dans la vallée d’Aït Bouguemaz.

Cet évènement accueillera près de 800 compétiteurs représentant plusieurs pays, à savoir la France, le Portugal, la Belgique, l’Italie, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, la République Tchèque, le Royaume-Uni, l’Australie et les Etats-Unis, sans oublier les nombreux candidats marocains.

Fort de la réussite des éditions précédentes, cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable dans le calendrier du trail marocain.

Dans cet endroit connu aussi sous le nom de Vallée Heureuse, au cœur du Haut-Atlas, MoroccoTrail Race est considéré comme une course populaire véhiculant un état d’esprit responsable vis-à-vis de la population locale et de l’environnement, en mettant en lumière ses splendeurs.

Cette manifestation sportive, associant découverte multiculturelle et sport extrême, se veut le socle d’une aventure humaine portée par Morocco All Races pour développer une activité sportive pérenne au cœur de la “Vallée Heureuse”.

En effet, chaque participant est sensibilisé afin de préserver les richesses naturelles, promouvoir le commerce local et adopter un comportement éthique et responsable. Accessibles à tous, sportifs chevronnés ou simples amoureux de Dame nature, ces véritables aventures humaines ne sont pas limitées uniquement à la compétition mais se veulent des événements écoresponsables.

Trois grandes nouveautés sont prévues lors de cette édition 2019, en l’occurrence le Kilomètre vertical au niveau de Sidi Moussa, grenier de la Vallée Heureuse, qui s’élève à 2100 m surplombant la vallée des Aït Bouguemaz. Il s’agit d’une épreuve chronométrée individuelle de course à pied en montagne, dont le parcours est caractérisé par une montée raide avec un dénivelé positif d'environ 1.000 mètres.

La deuxième nouveauté programmée est une marche nordique 100% nature. Il s’agit d’une marche dynamique en pleine nature. Le principe étant d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps.

Cette activité procure plaisir et bien-être du fait de la simplicité de sa technique et est à la portée de tous.

Et enfin le Trail Running qui est un nouveau parcours : M'Goun 144 km (avec deux passages à plus de 3000m).

Morocco Trail Race est plus qu'une course, un défi, un moment de pure convivialité, de sport et de dépassement de soi dans un décor de rêve !