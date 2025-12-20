"Morocco Now", partenaire officiel de la CAN 2025

L'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la Confédération africaine de football (CAF) ont conclu un accord de partenariat faisant de "Morocco Now", la marque économique du Royaume, sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.



A travers ce partenariat, "Morocco Now" s'associe à l'un des événements sportifs les plus fédérateurs du continent africain, offrant une plateforme d’envergure internationale pour valoriser un Maroc moderne, ambitieux et tourné vers l’avenir, porté par une transformation structurelle continue, une stabilité reconnue et des infrastructures aux standards internationaux, indique l'AMDIE dans un communiqué.



Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui place le sport au cœur des leviers de développement économique, de création de valeur et d'emplois, de dynamisation de l’investissement et de l'export, tout en contribuant à la cohésion sociale, au rayonnement international du Royaume et au rapprochement entre les peuples africains, rapporte la MAP.



La cérémonie officielle de signature s'est tenue à Rabat en présence de M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et premier vice-président de la CAF, de M. Ali Seddiki, directeur général de l'AMDIE, et de M. Patrice Motsepe, président de la CAF.



En accueillant la CAN 2025, le Maroc affirme son leadership en tant que plateforme de référence pour les grands événements sportifs internationaux, s'appuyant sur des infrastructures de classe mondiale, un savoir-faire organisationnel reconnu et un engagement durable en faveur du développement et du rayonnement du football africain, conclut le communiqué.