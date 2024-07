« Morocco Fashion Style & Tex » annonce les couleurs de sa 9ème édition

Pyramids Group et Atelier Vita, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat, l’Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMPETH), l’Association marocaine des moyennes et petites entreprises du textile-habillement, organisent la 9ème édition du Morocco Fashion Style & Tex du 4 au 6 décembre 2024 à la Foire internationale de Casablanca.



Les organisateurs ont placé cette édition sous le thème «Le textile, levier pour la réalisation des objectifs stratégiques du Maroc à l’horizon 2030».



Morocco Fashion Style & Tex offrira, comme à son habitude, une plateforme unique aux professionnels de mode marocains pour présenter leurs dernières collections et leurs tendances les plus innovantes de produits finis et ce, de manière exclusive. Celle-ci verra la participation de créateurs émergents et établis, célébrant ainsi toute la diversité et la créativité de l'industrie de la mode marocaine, selon un communiqué de presse parvenu à Libé.



La 9ème édition de Morocco Fashion Style & Tex verra la participation également de plus de 400 exposants spécialisés dans les secteurs de fils, de tissus, de fournitures et d’accessoires de mode, ainsi que dans les technologies et services textiles originaires de 12 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, l’Emirats Arabes Unis, l’Inde, le Pakistan et la Chine.



Cet événement verra aussi la participation de nouveaux acheteurs et de grands clients originaires d’Arabie Saoudite, d’Irak, des Emirats Arabes Unis, d’Egypte, de Libye, de Turquie, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Mauritanie, a précisé la même source, soulignant que ces marchés sont très peu ou jamais ciblés par le Made in Morocco.



Cette édition sera marquée par la promotion des Start-up de mode de même que des prix seront décernés par un jury de professionnels aux jeunes talents qui se distingueraient par leurs créations, leurs innovations et inspirations, ce qui traduit l’engagement des promoteurs du salon dans l’incubation des pépinières au sein des écosystèmes de mode.



Cette édition de Morocco Fashion Style & Tex favorisera la tenue d’un forum de rencontres d’affaires B2B entre acteurs textiles marocains et leurs prospects pour accélérer la conclusion de relations de business.



En plus des expositions des produits de mode, les participants au Morocco Fashion Style & Tex auront l'occasion d'assister à des défilés de mode, des conférences animées par des experts de l'industrie, qui discuteront des tendances émergentes, des défis et des opportunités dans le monde de la mode et du textile.



L’objectif principal de Morocco Fashion Style & Tex est de combler les manques ressentis au sein des filières textiles marocaines en fournissant des solutions de sourcing adaptées aux fabricants industriels textiles, aux marques marocaines et grossistes qui sont en quête de matières, aux composants, technologies et aux services innovants et compétitifs.



Hajar Hankrir (Stagiaire)