Morocco Business Weeks à Londres : Un momentum économique fort pour la coopération maroco-britannique

Les Morocco Business Weeks se tiennent à Londres du 28 avril au 9 mai, avec une série d’événements et de rencontres économiques, marquant une opération d’envergure visant à renforcer les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni.



Ces deux semaines représentent une dynamique importante sur le plan économique, avec la mobilisation de grandes délégations marocaines venues à la rencontre des investisseurs britanniques. L’objectif est clair : exposer le potentiel du Maroc, présenter un pipeline de projets concrets et connecter davantage les institutions et hommes d’affaires des deux pays, à un moment où les investisseurs internationaux se positionnent à vive allure sur des grands projets à travers le Royaume.



L’ambition est de bâtir un partenariat stratégique et intégré entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, qui s’inscrit dans une transformation durable, connectant infrastructures, énergies propres, écosystèmes d’innovation, entre autres.



Une attention particulière est portée aux régions du Sud du Royaume, véritables moteurs de cette dynamique d’investissement. Le programme met, ainsi, en lumière le rôle central de Dakhla, Laâyoune et Guelmim dans les perspectives de croissance verte et d'intégration régionale.



Parmi les temps forts figure en particulier l’événement "Invest in Dakhla: Unlocking Green Growth, Connecting Continents", tenu lundi avec un franc succès. Ce rendez-vous a permis de présenter des opportunités d’investissement concrètes dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, tout en réunissant investisseurs, experts et décideurs économiques, ainsi que les partenaires du Maroc, tels que UKEF, BII, Fortescue.



Par ailleurs, une conférence s’est tenue mardi au cœur du forum Innovation Zero et a été dédiée aux provinces du Sud (en plus d’un stand présentant les 3 régions au cœur de ce salon). La rencontre a mis l’accent sur le positionnement stratégique de ces provinces en matière d’énergies renouvelables, d’économie circulaire et de résilience climatique.

Le message porté à cette occasion a été clair : Dakhla Oued Eddahab, Laâyoune Sakia-El Hamra et Guelmim Oued-Noun peuvent véritablement offrir un nouveau corridor vert de croissance pour le Royaume-Uni.



En outre, les Morocco Capital Market Days seront organisés la semaine prochaine à la City (quartier financier de Londres) par la Bourse de Casablanca et seront ponctués de rencontres et de tables rondes. Il s’agit d’un événement phare qui viendra compléter ce dispositif, lancé à l’initiative de l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni.

Les Morocco Capital Market Days visent à renforcer le lien avec les investisseurs financiers britanniques, tout en mobilisant la communauté marocaine très présente dans les milieux financiers londoniens.



Près d’une centaine de délégués de haut niveau se rendent, ainsi, à Londres dans le cadre de ces Morocco Business Weeks, faisant écho au nombre important de délégations économiques britanniques qui se sont rendues au Maroc ces derniers mois. L’engouement ressenti jusqu’à présent témoigne d’une forte volonté partagée de renforcer la coopération entre les deux Royaumes.



