Mondiaux d'athlétisme à Eugène: Les couleurs nationales représentées par 15 athlètes

Un total de 15 athlètes (14 hommes et 1 dame) représenteront le Maroc à la 18è édition des Championnats du monde d'athlétisme, qui se tiendra à Eugène, aux Etats-Unis d’Amérique, du 15 au 24 juillet. L'équipe masculine comprend le champion olympique et auteur de la meilleure performance mondiale de l’année au 3.000 m steeple Soufiane El Bakkali, aux côtés de Mohamed Tindoufet et Salah Eddine Benyazid. Abdllati El Guess, Mouad Zahafi et El Hassan Moujah seront à la ligne de départ du 800 m, alors qu’Abdelatif Sadiki, Anass Essayi et El Hassan Moujah seront engagés au 1.500 m. L’épreuve du 5.000 m verra la participation de Soufiane Bouquantar et Hicham Akankam. De son côté, Talbi Zouhair sera aligné au concours du 10.000 m, alors que ses compatriotes El Araaby Reda, Hamza Sahli et Othmane El Goumri seront engagés au marathon. Côté dames, les couleurs nationales seront défendues par Assia Raziki au 800m. Le Maroc a décroché 30 médailles, dont 10 en or, 12 en argent et 8 en bronze, lors de sa participation aux 17 précédentes éditions des championnats du monde d'athlétisme. L'édition 1999 à Séville a été la plus prolifique avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5.000 m) et une en bronze (Ali Ezzine sur le 3.000 m steeples). Le Maroc s'était alors classé au 5è rang mondial.