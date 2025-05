L'AS FAR a remporté le Championnat national de football féminin de première division (D1) de la saison 2024-2025, pour la 12ème fois de son histoire, la 10ème consécutive.



Le sacre des Militaires intervient après avoir totalisé 66 points, à l'issue de l’avant-dernière journée du championnat professionnel féminin.



Il s’agit du 12è titre de l’AS FAR, après ceux de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.