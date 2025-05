Lamine Yamal et l'inévitable comparaison avec Lionel Messi

A 17 ans, le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a illuminé la demi-finale aller de Ligue des champions face à l'Inter Milan, au point d'alimenter davantage l'analogie avec Lionel Messi, même si la pépite catalane refuse de se comparer au génie argentin.



"Je ne me compare à personne, encore moins à Messi", avait affirmé Yamal en conférence de presse avant d'inscrire un nouveau but et d'effectuer une prestation magistrale lors du duel fou contre les Nerazzuris (3-3) mercredi.

Mais les coups d'éclat du virtuose catalan, déjà champion d'Europe avec l'Espagne l'été dernier, s'enchaînent à une telle vitesse que la comparaison devient inévitable avec Messi, talent précoce formé à la "Masia" lui aussi et gaucher qui plus est.



Au même âge, l'octuple Ballon d'Or n'avait toutefois disputé qu'une poignée de minutes sous le maillot blaugrana avec les professionnels.

Yamal, lui, pour son 100e match mercredi, a laissé le monde du football bouche bée, avec un numéro de soliste magique, pour ramener son équipe, menée 2-0, dans la partie.



"C'était un moment +Messiesque+, c'était comme regarder Messi", a lancé l'ex-défenseur de Liverpool Jamie Carragher sur CBS. "C'est le meilleur joueur du monde", selon le défenseur de l'Inter Alessandro Bastoni, "un génie", pour l'entraîneur du Barça, l'Allemand Hansi Flick.



"Yamal est clairement un phénomène comme il en nait peut-être tous les 50 ans. Je n'avais jamais vu un tel talent auparavant", a renchéri l'entraîneur adverse Simone Inzaghi.

"Ce qui m'étonne toujours dans le football, c'est qu'on se dit toujours qu'il est impossible que quelqu'un soit meilleur, ou puisse être meilleur, que Ronaldo et Messi, et à mon époque Pelé et Maradona, Zidane, R9 (le Brésilien Ronaldo, ndlr) ou autre. Et puis Lamine Yamal arrive", a estimé pour sa part l'ex-attaquant de l'équipe de France Thierry Henry. "C'est tout simplement fou ce qu'il fait!"



Il y a bien un peu de Messi, son idole et son modèle, dans cette gestuelle et cette capacité à éliminer sans effort, et s'appuyer sur sa patte gauche pour chercher la frappe ou déposer un caviar à l'un de ses partenaires. Voire peut-être un peu plus.



"Aujourd'hui, chez Yamal, j'ai vu de tout. J'ai vu du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho", a assuré l'ex-meneur de jeu de l'OM et d'Arsenal Samir Nasri, consultant pour Canal+.



Un cocktail explosif, et presque impossible à contrer pour n'importe quelle défense, même celle des Nerazzuris, la meilleure de la compétition, qui n'avait encaissé que cinq buts en dix matches jusqu'ici.



Devenu le plus jeune joueur à marquer dans une demi-finale de Ligue des champions, détrônant Kylian Mbappé avec près d'un an d'avance, le jeune ailier catalan continue de battre tous les records de précocité à sa portée.



Même s'il fait face à une concurrence rude, dans sa propre équipe (Raphinha, Pedri...) et chez ses adversaires (Dembélé), le lauréat du trophée Kopa du meilleur espoir mondial et du prix Laureus de la révélation de l'année 2024, s'affirme, aussi, comme candidat légitime au Ballon d'Or.



Il faudra pour cela que Yamal, plus jeune joueur à remporter un titre majeur -l'Euro 2024- en sélection, devant la légende Pelé, repousse encore un peu plus les limites, mardi à Milan, pour envoyer son club formateur en finale.

Et prouver qu'il est, déjà, prêt à régner.