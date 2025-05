La 19ème édition du tournoi de la Peña Madridista de Casablanca/Fondation Real Madrid de football aura lieu, à l’instar des années précédentes, sur les terrains du Collège Juan Ramon Gimenez à Casablanca, les 10, 17, 24 et 31 mai courant.



Ce tournoi comportera deux tableaux de compétition. Le premier concernera les garçons âgés de 10 et de 11 ans avec la participation de 8 équipes réparties en deux groupes.

Quant au second, à savoir, la 13ème édition du tournoi MDJD/Peña, il sera réservé aux filles de 13 à 17 ans avec l’engagement de 4 équipes.



A cet effet, une conférence de presse sera donnée jeudi prochain à partir de 18h au COC Rugby.