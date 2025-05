Le PSG écrit une page de son histoire et se hisse en finale de la C1

Porté par un Parc des Princes en fusion et par son sens du collectif, le PSG, malmené mais solide, s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en battant mercredi Arsenal (2-1), et peut enfin rêver de soulever le trophée qui l'obsède tant.



Après avoir échoué en demi-finale l'année dernière, il est donc temps pour les joueurs de Luis Enrique d'écrire la plus belle page de l'histoire du club de la capitale le 31 mai à Munich face à l'Inter Milan.



Le destin du PSG peut basculer vers de grandes émotions: mercredi soir, Paris est bien une fête car Paris jouera la huitième finale de Ligue des champions d'un club français. A Munich, la ville où Marseille a offert en 1993 au football français la seule Ligue des champions de son histoire.



"L'objectif est d'écrire l'histoire, être les premiers à conquérir ce trophée tant désiré (au PSG), pour un projet qui a changé l'an dernier, et dans lequel je suis très épanoui en tant qu'entraîneur", a réagi Luis Enrique.



Mais pour se hisser jusqu'à la deuxième finale de l'histoire du PSG après celle perdue (1-0) contre le Bayern Munich en 2020, ce fut difficile pour les coéquipiers d'Ousmane Dembélé, qui a commencé sur le banc après sa blessure à l'ischio-jambier.

Le court succès du PSG à l'aller (1-0) laissait présager une nouvelle bataille serrée et ce fut bien le cas.



Paris a souffert et n'a été dangereux que sur des contre-attaques (23e), très loin du jeu de position et sans la possession prônés par Luis Enrique.

Cela a été compliqué mais cette saison le PSG a un sens du collectif exceptionnel et une force mentale nouvelle, qui lui a permis de résister.

Et quand les Parisiens ont lâché défensivement, ils ont été sauvés par leur gardien, qui n'a cependant rien pu faire sur la réduction du score des Londoniens sur la frappe de Bukayo Saka (2-1, 76e).



Avant cela, ils ont très mal commencé le match et sont restés en vie grâce à Gianluigi Donnarumma, auteur de deux arrêts décisifs moins de dix minutes après l'entame (4e, 8e).

Puis, ils ont été d'une efficacité rare et qui leur a tant manqué l'année dernière au même stade de la compétition quand ils ont été éliminés par Dortmund (1-0, 1-0): ils ont ouvert le score contre le cours du jeu sur un joli numéro de Fabian Ruiz, qui a marqué le premier but de sa carrière en Ligue des champions (1-0, 27e).



Dans le dernier quart d'heure, Achraf Hakimi a donné une grande bouffée d'air, servi par Ousmane Dembélé qui venait juste de rentrer en jeu (2-0, 72e).

Ce but montre encore une fois que Paris a de nouveaux ressorts psychologiques car Vitinha venait juste de rater le penalty (69e) - provoqué par Hakimi - pouvant laisser craindre un tournant du match.



L'équipe de Luis Enrique, considérée comme l'une des meilleures d'Europe en 2025, a su déjouer les pronostics après son début de saison laborieux en écartant donc trois équipes anglaises: Liverpool en 8e de finale, Aston Villa en quart et donc Arsenal en demi. Sans compter une renversante victoire en phase de groupes contre Manchester City, qui a fait office de déclic.



Depuis cette rencontre de janvier, Paris n'est plus la même équipe et impressionne par son jeu, son pressing et sa force mentale pour vivre une seconde finale après celle de 2020 que les supporters n'avaient pas pu fêter à cause du Covid.



Cette fois, avant la fin du match et encore plus au coup de sifflet final, des scènes de liesse ont eu lieu aux abords du Parc des Princes où des supporters se sont rassemblés en tirant fumigènes et feux d'artifice, bien entourés par les forces de l'ordre, a constaté une journaliste de l'AFP.



Sur les Champs-Elysées, des milliers de personnes ont aussi célébré la qualification jusque tard dans la nuit, chantant "on est en finale". Les klaxons ont retenti en continu, des supporters à moto ont fait des tours sur l'avenue en brandissant des drapeaux du club, et des feux d'artifice ont été lancés.



Ces célébrations ont été émaillées de violences: trois voitures ont été brulées, a constaté l'AFP et, dans des circonstances encore indéterminées, trois personnes ont été blessées par une voiture qui les a percutées avenue Marceau non loin des Champs-Elysées, selon la préfecture de police de Paris, qui a effectué une vingtaine d'interpellations au cours de la soirée.