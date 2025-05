Botola Pro D1 : L’heure au quitte ou double

A un acte du tomber de rideau de la Botola Pro D1, la course aux points bat son plein, tant pour les clubs du haut du tableau que ceux qui se battent pour fuir la relégation et les barrages.



La 29ème manche, prévue ce soir à partir de 20 heures, est bien particulière du fait qu’elle renferme des oppositions directes entre des formations qui aspirent à la deuxième place, qualificative à la C1 continentale, et des équipes mal barrées. Ainsi, l’ASFAR, deuxième du classement, recevra le MAT, barragiste pour le moment, le Wydad, troisième, jouera en déplacement, la Jeunesse Sportive de Soualem, avant-dernière, alors que le FUS, quatrième du classement, donnera la réplique au Hassania d’Agadir, non encore tiré d’affaire.



Pour ce qui est des autres rencontres, elles opposeront le Raja au Difâa d’El Jadida, l’Ittihad de Tanger au COD.Meknès, la Renaissance de Zemamra à l’Union de Touarga, l’Olympic de Safi au Maghreb de Fès.



A noter que le bal de cette journée devait être ouvert mercredi soir par la tenue du match entre la RSB, déjà sacrée championne, et le Chabab de Mohammédia, qui a fait ses adieux à la cour des grands depuis un bon bout de temps.



T.R



Programme



Jeudi à 20h00

Raja-DHJ

IRT-CODM

FUS-HUSA

RCAZ-UTS

ASFAR-MAT

OCS-MAS

JSS-WAC.